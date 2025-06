Donna riceve diagnosi di tumore terminale dopo che i sintomi di “bruciore di stomaco” erano stati ignorati più volte

Georgia Gardiner, una madre di 28 anni originaria di Leeds, ha ricevuto una drammatica diagnosi: le restano solo 12 mesi di vita. I sintomi che da tempo accusava, scambiati per un semplice bruciore di stomaco, si sono rivelati essere causati da una forma aggressiva di tumore gastrico.





Tutto è iniziato lo scorso anno, quando Georgia ha cominciato ad avvertire forti dolori addominali e frequenti episodi di vomito. Nonostante le numerose visite al medico di famiglia e al pronto soccorso, le è stato ripetutamente detto che si trattava di reflusso gastrico. Le sono stati prescritti solo farmaci da banco, ma la sua condizione è peggiorata rapidamente: ha perso quasi 20 chili, non riusciva più ad alimentarsi correttamente ed era tormentata da dolori intensi e costanti nella parte superiore dell’addome.

“Adoro il cibo, sono una vera appassionata”, ha raccontato Georgia. “Ma il mio corpo rifiutava tutto.”

Solo dopo mesi di sofferenze è stata finalmente sottoposta a una gastroscopia. L’esame ha portato alla diagnosi: carcinoma gastrico, e in particolare linitis plastica, una rara e aggressiva forma di adenocarcinoma. Purtroppo, il cancro si era già esteso ai linfonodi e ad altri organi, rendendolo non operabile.

“Dopo il primo appuntamento avevamo tanta speranza”, ha detto Georgia. “Poi, quando ci hanno detto che era incurabile, sono andata completamente in stato di shock.”

Oggi Georgia è concentrata su ciò che conta di più: creare ricordi indelebili con suo figlio Arlo, di appena due anni. La sua famiglia si sta mobilitando per raccogliere fondi che le permettano di affrontare cure palliative e vivere esperienze speciali insieme al bambino.

Lancia anche un appello importante: “Se mi avessero ascoltata prima, forse si sarebbe potuto intervenire in tempo. Lottate per voi stessi. Se qualcosa non vi sembra giusto, non fermatevi. Pretendete risposte.”