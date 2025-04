Donna vive con 13 pitbull: in cinque l’attaccano e cercano di sbranarla a Cagliari

Tragedia sfiorata nella serata dell’8 aprile a Cagliari, dove una donna è stata vittima di un attacco da parte di cinque dei suoi tredici pitbull. L’episodio si è verificato in piazza delle Muse, dove la donna vive insieme ai suoi cani, tra cui otto cuccioli. L’aggressione è stata interrotta grazie al tempestivo intervento di una vicina di casa, che ha prontamente allertato le autorità.





Gli agenti della polizia, giunti sul posto, si sono trovati davanti una situazione complessa. I cinque pitbull, di grosse dimensioni, si erano posizionati davanti all’ingresso dell’abitazione, impedendo l’accesso agli operatori. Per gestire la situazione, è stato necessario il supporto degli accalappiacani del Comune. Grazie al loro intervento, gli animali sono stati messi in sicurezza, consentendo così alla polizia di entrare e soccorrere la donna ferita.

La vittima è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Monserrato, dove i medici hanno provveduto a medicare le escoriazioni e le ferite riportate in diverse parti del corpo. Dopo le cure, la donna è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.

I cani coinvolti nell’aggressione, insieme agli altri otto pitbull presenti nell’abitazione, sono stati trasferiti al canile Dog Hotel per motivi di sicurezza. Nel frattempo, la polizia municipale ha avviato una serie di accertamenti per verificare le condizioni in cui gli animali venivano tenuti e per controllare la presenza dei microchip obbligatori.

L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona, che si sono interrogati sulle possibili cause di un comportamento così aggressivo da parte dei cani. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di comprendere se ci siano state negligenze nella gestione degli animali.

Il tempestivo intervento della vicina di casa si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze ben più gravi. La donna, che ha dato l’allarme, ha permesso l’arrivo immediato delle forze dell’ordine e degli operatori specializzati, che hanno messo in sicurezza la vittima e ripristinato la calma.

Questo incidente evidenzia l’importanza di una gestione adeguata degli animali domestici, soprattutto quando si tratta di razze che richiedono particolare attenzione e competenza. I pitbull, infatti, sono noti per il loro temperamento forte e per la necessità di un’educazione mirata fin dalla giovane età. Le autorità competenti stanno valutando se la donna fosse in grado di garantire il benessere e il controllo di un numero così elevato di cani.

L’intervento degli accalappiacani e della polizia è stato determinante per risolvere una situazione che avrebbe potuto avere esiti drammatici. Ora, gli animali saranno sottoposti a ulteriori verifiche per accertarne lo stato di salute e il comportamento, mentre la polizia municipale continuerà a indagare per chiarire eventuali responsabilità.