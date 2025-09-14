Dopo il duetto, Conti punzecchia Annalisa e Mengoni: “Non potevate farlo a Sanremo?”, risposta inattesa





All’Arena di Verona, Annalisa e Marco Mengoni hanno presentato per la prima volta dal vivo “Piazza San Marco”. Carlo Conti li ha stuzzicati: “Era un pezzo da Sanremo 2026”.





Grande musica e sorprese ieri sera, sabato 13 settembre 2025, durante i Tim Music Awards trasmessi in prima serata su Rai 1. Sul palco dell’Arena di Verona, Annalisa e Marco Mengoni hanno regalato al pubblico la prima performance live del brano Piazza San Marco, il duetto che li vede protagonisti insieme e che, in poche settimane dall’uscita, è già diventato uno dei brani più ascoltati in radio.

L’esibizione è stata accolta da applausi e grande entusiasmo, tanto che i conduttori della serata, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, hanno voluto sottolinearne l’impatto. Proprio Conti, con la sua consueta ironia, non ha resistito a pungolare i due artisti: “Non per sapere i fatti vostri, ma non potevate presentarlo a Sanremo questo pezzo?”.

Un commento che ha spiazzato i cantanti, sorpresi dalla provocazione. Mengoni ha risposto rapidamente con un sorriso: “Io ho già risposto”, lasciando intendere di aver valutato l’ipotesi. Annalisa, invece, ha spiegato le ragioni della scelta: “Questo era il momento giusto, l’autunno che comincia…”. La cantante ha sottolineato la volontà di condividere subito con il pubblico un progetto a cui entrambi tengono molto.

A stemperare i toni ci ha pensato nuovamente Mengoni, che ha lasciato aperto uno spiraglio: “Magari ce ne saranno altre, mai dire mai nella vita”. Una battuta che ha fatto sorridere Conti, pronto a cogliere la sfumatura: “Questa è la risposta che volevo sentire”.

Il botta e risposta ha evidenziato la forte intesa tra i due cantanti, che hanno raccontato anche l’emozione vissuta sul palco. “È la prima volta live, eravamo molto emozionati. C’è tanto affetto tra noi, c’è una bella sintonia. Siamo gli opposti su alcune cose, questo funziona perché l’uno arriva dove non arriva l’altro”, ha spiegato Mengoni. Anche Annalisa ha confermato la magia del momento: “È stato bellissimo, ero molto emozionata”.

Sanremo 2026: cosa bolle in pentola

Il richiamo al Festival di Sanremo non è casuale. Proprio pochi giorni fa, l’8 settembre, Carlo Conti aveva raccontato al Tg1 di aver già ricevuto numerose proposte per la prossima edizione, in programma nel 2026. “Iniziano ad arrivare belle canzoni, sto ascoltando tante belle proposte, sarà difficile selezionarle”, ha rivelato.

Secondo indiscrezioni, tra i possibili ritorni sul palco dell’Ariston ci sarebbero Tiziano Ferro e Madame, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. L’attesa resta alta, soprattutto dopo che l’ipotesi di vedere insieme ad Annalisa e Mengoni una seconda canzone in gara non è stata esclusa del tutto.

In ogni caso, il debutto live di Piazza San Marco ai Tim Music Awards ha già dimostrato la forza del brano e la complicità artistica tra i due interpreti. Un anticipo che ha acceso i riflettori sul loro sodalizio musicale e che, chissà, potrebbe davvero preludere a un futuro ritorno sul palco più importante della musica italiana.



