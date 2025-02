Dopo la cover di Sanremo 2025, Achille Lauro dedica Ancora a Elodie per San Valentino

Achille Lauro ha regalato uno dei momenti più inaspettati e discussi della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover. Dopo aver eseguito insieme a Elodie i brani “A mano a mano” e “Folle città”, il cantante ha deciso di rompere gli schemi e improvvisare. Sul palco dell’Ariston, davanti a un pubblico incredulo, Lauro ha intonato il ritornello di “Ancora” di Eduardo De Crescenzo, dedicandolo alla collega in occasione di San Valentino. La sua performance a sorpresa ha colto tutti impreparati, incluso il conduttore Carlo Conti.





Nonostante i tentativi di Elodie di riportarlo dietro le quinte, Achille Lauro ha proseguito con il suo assolo, trasformando quel momento in uno dei più chiacchierati della serata. Una volta terminata l’esibizione, i due artisti sono usciti dal palco tra gli applausi e le risate del pubblico, mentre Carlo Conti ha scherzato dicendo: “Pensavo che ora sarebbe arrivato Marzullo”.

Questa scena apparentemente improvvisata ha in realtà radici in un episodio accaduto poche ore prima della diretta. Durante le prove per la serata cover, Achille Lauro ed Elodie si sono lasciati andare alla creatività, eseguendo insieme il brano “Ancora”. La loro interpretazione ha conquistato i presenti all’Ariston, che hanno applaudito calorosamente.

In quel momento, Lauro ha ironizzato dicendo: “Ca**o, era perfetta. Abbiamo sbagliato tutto”. Probabilmente, l’entusiasmo suscitato da quell’improvvisazione ha spinto il cantante a replicare l’episodio anche durante la diretta, trasformando una semplice prova in un momento indimenticabile per il pubblico.

Una dedica speciale per San Valentino

Achille Lauro ha spiegato il perché del suo gesto poco dopo l’esibizione: “Devi scusarmi, ho promesso a Elodie che avrei fatto una incosciente pazzia di San Valentino“. Con queste parole, il cantante ha sottolineato il carattere spontaneo e affettuoso della sua performance. Il gesto, infatti, è stato percepito come una dedica speciale alla collega e amica, consolidando ulteriormente il legame artistico tra i due.

Il pubblico diviso tra stupore e applausi

La performance improvvisata di Achille Lauro ha inevitabilmente diviso il pubblico e i social. Da una parte c’è chi ha apprezzato la sua audacia e la capacità di sorprendere, dall’altra chi ha criticato il gesto come poco rispettoso della scaletta ufficiale. Tuttavia, ciò che è certo è che Lauro ha dimostrato ancora una volta di essere un artista capace di rompere le convenzioni e creare momenti unici.