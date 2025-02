Dopo la partecipazione al Grande Fratello, le ex protagoniste di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, avrebbero riscontrato tensioni nei loro rapporti

Al Grande Fratello, tre ex protagoniste del celebre programma degli anni ‘90 Non è la Rai—Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere—hanno fatto il loro ingresso nella Casa come un’unica concorrente, portando con sé un’ondata di nostalgia e interesse da parte del pubblico. La loro entrata, avvenuta il 16 settembre 2024 durante la serata inaugurale del reality, ha suscitato grande entusiasmo, tanto che Alfonso Signorini ha definito la loro presenza una “carica esplosiva” per la nuova edizione.





Le tre ex ragazze di Non è la Rai hanno cercato di integrarsi con gli altri concorrenti, ma non sono mancate tensioni e confronti accesi. Un episodio significativo è stato lo scontro con Maria Monsè e sua figlia Perla, avvenuto a fine dicembre 2024, che ha messo in evidenza le divergenze tra i gruppi e le diverse personalità dei concorrenti. Queste tensioni hanno contribuito a creare un clima di conflitto all’interno della Casa.

Adesso, dopo la loro uscita dal reality, emergono indiscrezioni riguardo ai rapporti tra le tre ex gieffine. Secondo quanto riportato da 361 Magazine, sembra che i legami tra Pamela, Ilaria ed Eleonora non siano più solidi come in passato. “Grande Fratello, le Non è la Rai sono in freddo dopo la partecipazione al reality show?” è la domanda che circola tra i fan.

Le recenti notizie indicano che, mentre Pamela e Ilaria continuano a frequentarsi e a mostrarsi insieme sui social, Eleonora non è più parte di questo gruppo. Ci sono voci che suggeriscono che la mancanza di supporto da parte di Eleonora durante il loro tempo nel reality abbia creato delle fratture. “C’è chi pensa che alle due non sia piaciuto il fatto che dallo studio la Cecere non le abbia sostenute mentre si trovavano ancora in gioco,” riporta il magazine.

Inoltre, un altro episodio che ha alimentato la tensione è stato il gesto di Eleonora, che ha condiviso un video in cui la Luzzi la definiva simpatica, ma non menzionava le altre due. Questo comportamento è stato interpretato da Pamela e Ilaria come una mancanza di rispetto e un torto nei loro confronti.

Le dinamiche tra le ex protagoniste di Non è la Rai hanno dunque subito un cambiamento significativo dopo la loro esperienza al Grande Fratello. Mentre inizialmente apparivano unite e pronte a vivere questa avventura insieme, ora la situazione sembra essere cambiata, con rapporti che si sono deteriorati. La nostalgia per il passato e l’affetto che le univa non sembrano più bastare a mantenere intatti i legami.