Dopo la scomparsa della nonna, abbiamo trovato uno strano cofanetto tra le sue cose: siamo rimasti sbalorditi nel vedere cosa c’era dentro

Una settimana fa è venuta a mancare nostra nonna. Era malata da molto tempo e, negli ultimi mesi, riusciva a malapena ad alzarsi dal letto.





La nonna è sempre stata una donna dal carattere forte, a tratti duro e tagliente. Fu proprio per via della sua testardaggine che il nonno se ne andò con un’altra donna, lasciandola sola con i figli.

Li ha cresciuti in condizioni di estrema povertà, vivendo al limite della miseria. Come ricordava mio padre, a volte avevano solo pane da mangiare. La vita era dura, ma la nonna resisteva. I bambini sapevano che tutta la responsabilità pesava sulle sue spalle.

Dopo la sua morte, ci siamo ritrovati nella sua stanza insieme ai miei genitori per sistemare le sue cose. Nell’armadio di fronte al letto, abbiamo trovato un vecchio album di fotografie di famiglia.

Accanto all’album, c’era anche un cofanetto che nessuno di noi aveva mai visto prima. Sembrava molto antico, e la serratura — ormai rotta da tempo — ci ha permesso di aprirlo facilmente. Ma ciò che abbiamo trovato al suo interno ci ha lasciati senza parole.

Dentro la scatola c’era una somma enorme di denaro. E non si trattava solo della nostra valuta, ma anche di banconote straniere. Mio padre e io ci guardavamo increduli.

— Da dove viene tutto questo denaro? — si chiese, sconvolto.

Non abbiamo mai trovato una risposta. Non abbiamo mai saputo perché la nonna, pur possedendo una tale ricchezza, avesse vissuto nella povertà più assoluta, costringendo i suoi figli a sopravvivere con il pane raffermo, quando avrebbe potuto aiutarli.

— Mamma, perché non hai usato questi soldi quando ci hanno portato via l’appartamento? Perché non mi hai aiutato con gli studi, con l’università? — domandò mio padre con la voce tremante, trattenendo a fatica le lacrime.

Nessuno di noi è riuscito a comprendere il segreto che si celava dietro quella fortuna nascosta. Possiamo solo immaginare quante volte la nonna abbia sofferto, rinunciando a tutto, forse per un motivo più grande, che non ci è mai stato rivelato.

Tuttavia, con il denaro trovato, mio padre ha potuto acquistare un nuovo appartamento per tutta la famiglia.

Almeno una parte di quella ricchezza ci è stata d’aiuto — anche se, purtroppo, troppo tardi.