Dopo l’eliminazione di Alfonso al Grande Fratello, emergono tensioni tra Chiara e Lorenzo, mentre Giglio si avvicina a Chiara per offrirle supporto

Durante la puntata del Grande Fratello del 17 febbraio 2025, l’eliminazione di Alfonso ha sorpreso i concorrenti e il pubblico. Alfonso, noto per la sua partecipazione a Temptation Island insieme alla fidanzata di allora, Federica, aveva recentemente instaurato una relazione con Chiara Cainelli. La notizia della sua uscita ha colto di sorpresa in particolare Chiara, che aveva iniziato a legarsi emotivamente a lui.





Prima della sua eliminazione, Alfonso si era avvicinato a Lorenzo Spolverato, un altro concorrente molto discusso di questa edizione. Questo avvicinamento è stato facilitato dall’appoggio di Chiara, che si era schierata dalla parte di Lorenzo e del suo gruppo. Tuttavia, la vicinanza di Alfonso a Lorenzo ha sollevato critiche, specialmente da parte di Javier, amico di Alfonso, e di altri concorrenti che sostenevano la modella brasiliana Helena.

La situazione ha preso una piega inaspettata durante la puntata del 3 marzo, quando Alfonso ha avuto un acceso confronto con Lorenzo. Durante questo diverbio, Alfonso ha espresso il suo disappunto, affermando: “Io da fuori vedo tutto, ho tanta fiducia in Chiara ma ho cambiato anche la mia opinione in peggio su Lorenzo e mi dispiace di questo.” Secondo Alfonso, Lorenzo avrebbe usato Chiara per ottenere visibilità e clip televisive.

Dopo questo scambio, Alfonso ha lasciato un messaggio sui social, dichiarando: “Ps: potrei andare molto più nel dettaglio ma per adesso non ho voglia buonanotte!” Queste parole hanno alimentato ulteriormente le speculazioni riguardo alle dinamiche all’interno della casa.

In seguito allo scontro tra Alfonso e Lorenzo, Giglio ha cercato di avvicinarsi a Chiara per offrirle supporto e consigli. Questo gesto, tuttavia, non è passato inosservato agli spettatori. Molti hanno commentato su X l’atteggiamento di Giglio, sostenendo che il suo avvicinamento a Chiara fosse strategico. “Giglio si sta avvicinando maggiormente a Chiara consigliandola dopo che Alfonso ha detto in puntata che Lorenzo sta mettendo in mezzo Chiara nelle dinamiche, in realtà cerca di voti da parte di Alfonso. Furbata spicciola,” si legge in uno dei commenti.

L’atteggiamento di Giglio ha sollevato interrogativi sulla sua sincerità e sulle sue reali intenzioni. Alcuni fan hanno suggerito che il concorrente stesse cercando di guadagnare le simpatie del pubblico di Alfonso, nel caso in cui dovesse affrontare una nomination. Questa strategia potrebbe rivelarsi vantaggiosa per lui, soprattutto in un contesto dove le alleanze e le dinamiche di gruppo giocano un ruolo cruciale nella sopravvivenza all’interno della casa.

La tensione tra Chiara e Lorenzo sembra destinata a crescere, soprattutto dopo le rivelazioni di Alfonso. La questione di come Lorenzo gestisca la sua relazione con Chiara e il suo comportamento nei confronti di Alfonso rimane al centro dell’attenzione. Gli sviluppi futuri potrebbero influenzare non solo le relazioni personali, ma anche le strategie di gioco dei concorrenti.