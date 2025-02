Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, la gelosia di Helena emerge quando scopre Zeudi in confidenza con Javier, scatenando reazioni tra i fan

L’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 24 febbraio, ha riservato momenti di grande sorpresa per il pubblico. L’eliminazione di Iago e la proclamazione di Jessica come prima finalista donna hanno generato un acceso dibattito tra i telespettatori. Tuttavia, il dramma non si è fermato alla diretta, estendendosi anche al post puntata, dove si è riacceso il famoso triangolo tra Helena, Javier e Zeudi.





Durante la diretta, Zeudi ha colto l’occasione della momentanea assenza di Helena, che si trovava in confessionale, per avviare un confronto con Javier. In questo frangente, Zeudi ha rivelato che il pallavolista le “piaceva tantissimo”, accennando a un possibile legame sentimentale. Seduta al tavolo con Javier, ha discusso delle dinamiche del programma e dei loro trascorsi, esprimendo anche dubbi su un potenziale amore: “Non so se poteva nascere un amore immenso […]”.

Queste dichiarazioni hanno suscitato un acceso dibattito sui social media, con il pubblico diviso tra i sostenitori di Zeudi e quelli che la accusano di utilizzare strategie per ottenere visibilità. La situazione è diventata ancora più tesa quando Helena, uscita dal confessionale, ha sorpreso i due in conversazione. La sua reazione è stata immediata e visibilmente carica di emozione.

Di fronte a Javier e Zeudi, Helena non ha potuto trattenere il suo disappunto. “Inizio a essere un po’ gelosa, prendo cura di quello che è mio perché c’è tanta gente che racconta un sacco di storielle. Poteva parlare con te, con noi due e aprirsi. Cos’è che ti ha detto che non potevo esserci anche io?” ha esclamato, interrompendo bruscamente il loro scambio. Questa reazione ha evidenziato la tensione crescente tra i concorrenti e il coinvolgimento emotivo di Helena nel rapporto con Javier.

Attualmente, Helena e Javier sono considerati una coppia all’interno della Casa, ma la presenza di Zeudi ha complicato le dinamiche interpersonali. La storia tra Zeudi e Javier è stata breve, ma ha lasciato un segno che ora riemerge con forza. Helena sembra percepire la minaccia rappresentata da Zeudi, il che ha portato a un clima di tensione palpabile.

La situazione ha suscitato un ampio dibattito tra i fan, che si sono divisi sulle motivazioni di Zeudi. Mentre alcuni sostengono che stia cercando di destabilizzare la coppia, altri ritengono che le sue dichiarazioni siano genuine e che stia semplicemente cercando di esprimere i propri sentimenti. Questo contrasto ha acceso ulteriormente gli animi, con commenti e reazioni che si moltiplicano sui social.