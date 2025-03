Dopo l’uscita dal Grande Fratello, Federica Petagna annuncia importanti novità sulla sua vita, con il supporto di Stefano Tediosi e un nuovo progetto a Milano

Anche dopo la loro eliminazione dal Grande Fratello, i concorrenti continuano a far parlare di sé. Recentemente, Yulia Bruschi ha attirato l’attenzione dei media per la sua decisione di non partecipare più alle puntate in studio, mentre è stata coinvolta in gossip riguardanti il suo ex fidanzato Simone. Al contrario, Alfonso D’Apice è rimasto attivo nella casa, sostenendo la sua compagna Chiara Cainelli, che giovedì scorso ha superato un televoto cruciale, battendo Helena Prestes e Stefania Orlando, quest’ultima eliminata dal gioco.





Un’altra coppia che ha suscitato interesse è quella formata da Federica Petagna, ex di Alfonso, e Stefano Tediosi. I telespettatori hanno avuto modo di conoscere i tre durante la trasmissione Temptation Island. Federica e Alfonso erano fidanzati, mentre Stefano era uno dei single della passata edizione del programma.

Nessuno dei tre concorrenti ha raggiunto la finale del Grande Fratello, poiché il pubblico ha scelto di mandare avanti altri partecipanti. Tuttavia, la vita di Federica e Stefano continua a evolversi lontano dalle telecamere. Proprio Stefano ha recentemente condiviso alcune novità riguardanti Federica, rivelando che i due stanno mantenendo viva la loro relazione anche dopo l’uscita dalla casa.

In un aggiornamento condiviso attraverso le sue storie di Instagram, Stefano ha annunciato che Federica ha deciso di trasferirsi a Milano. Qui, la giovane spera di trovare maggiori opportunità lavorative. “Federica ha preso una casa poco distante dalla mia, la stiamo arredando insieme ed è un suo spazio in cui può dedicarsi a se stessa,” ha spiegato Stefano. “Abbiamo scelto una casa vicina così da poter essere uno il supporto dell’altra per qualsiasi necessità.” Questo commento suggerisce che la loro relazione stia prendendo una piega seria, con entrambi impegnati a costruire un futuro insieme.

La scelta di Federica di trasferirsi a Milano rappresenta un passo significativo nella sua vita, segnando l’inizio di un nuovo capitolo. La città offre molteplici opportunità e Federica sembra determinata a sfruttarle al meglio. La vicinanza a Stefano potrebbe rivelarsi un fattore di sostegno importante per entrambi, mentre si adattano alla loro nuova vita.

Nel frattempo, Alfonso attende con ansia il momento in cui potrà riunirsi con Chiara una volta che quest’ultima avrà lasciato la casa. La sua presenza costante durante le puntate dimostra il suo impegno nei confronti della relazione, nonostante le difficoltà che possono sorgere nel contesto del reality.