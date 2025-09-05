Dopo un anno lontana dalle scene, Angelina Mango torna a cantare: “Mi siete mancati”





Eh, era nell’aria ormai, tutti aspettavano solo lei. Finalmente Angelina Mango si è rifatta viva, e mica in sordina: ha scelto il concerto di Olly a Milano, all’Ippodromo. 4 settembre segnatevelo. La Mango era sparita da un annetto, aveva staccato un po’ la spina, tipo “ragazzi, devo pensare a me stessa, ci si vede dopo, ok?”. E ora eccola, pronta a spaccare di nuovo.





Il suo ritorno? Che roba. Non solo per chi era lì sotto al palco, ma anche per chi ha visto il video che ha fatto il giro dei social – cioè praticamente chiunque. Angelina sale su, cappellino calato, jeans larghi, maglia over, vibe super chill. Prende il microfono e – boom – parte a cantare con Olly. Prima esibizione dopo mesi. Quando alla fine dice “Mi siete mancati tantissimo”, e la voce le trema, ti viene quasi da commuoverti pure tu. Olly la prende per mano, la porta in mezzo, il pubblico impazzisce, applausi a non finire. Sanremo 2024 l’ha pure vinto, non dimentichiamolo, ma qui era proprio emozionata, s’inchina, si lascia trascinare dall’entusiasmo. Sold out per l’ennesima volta, tra l’altro, ma chi se lo aspettava un comeback così?

Angelina Mango, lo stop e la voglia di ricominciare

Un anno fa, la Mango aveva detto “basta, mi fermo”. Sentiva il bisogno di ritrovarsi, di stare in mezzo alla gente invece che sempre solo sul palco. Su Instagram aveva scritto tipo “mi sono persa tra la folla e sapete che vi dico? Mi è pure piaciuto”. Capito che roba? Dopo tutte le vittorie – Amici, Sanremo, pure Eurovision – e i successi nelle radio, ha deciso di rallentare, capire cosa le piace davvero. Ora forse è il momento: la pausa le ha fatto bene, è tornata carica e pronta a sorprendere di nuovo. Occhi puntati su di lei, il futuro è tutto da scrivere.



