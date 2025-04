Dopo una lite, scaglia piccole frecce con la fiocina contro i parenti e tenta il suicidio: grave il cugino.

Un grave episodio di violenza ha sconvolto Ferrara nel pomeriggio del 25 aprile. Un uomo di 64 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una coppia di cugini, utilizzando una fiocina e due dardi, strumenti simili a frecce corte impiegate per la balestra. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in via Copparo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe uscito sul balcone della propria abitazione e avrebbe scagliato due dardi, colpendo il cugino e sua moglie rispettivamente al collo e all’addome. Successivamente, l’aggressore sarebbe rientrato in casa, dove avrebbe cercato di togliersi la vita ingerendo una quantità eccessiva di farmaci.





L’allarme è stato immediatamente lanciato, e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. La donna è stata trattata direttamente sul luogo dell’aggressione, mentre il marito, in condizioni più critiche, è stato trasportato in elicottero all’ospedale “Maggiore Carlo Alberto Pizzardi” di Bologna. Le sue condizioni rimangono incerte, e l’uomo è attualmente in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, a causa delle gravi ferite riportate all’addome. Anche l’aggressore è stato soccorso e, nonostante l’ingestione di farmaci, non è deceduto. È stato quindi trasferito al Pronto Soccorso dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona.

Nella mattina del 26 aprile, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno proceduto con l’arresto dell’uomo, eseguendo il fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura locale. L’accusa è di tentato omicidio. Le indagini sono ora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e per comprendere il motivo dietro un gesto tanto estremo. I primi accertamenti suggeriscono che alla base dell’aggressione ci sia una lunga situazione di tensione e disprezzo in ambito familiare. Gli inquirenti stanno verificando ogni aspetto del caso, mentre si spera che il cugino ricoverato possa riprendersi al più presto.

Questo tragico evento ha sollevato numerosi interrogativi sulla dinamica e sulle motivazioni che hanno portato l’uomo a compiere un gesto così violento. La comunità di Ferrara è sotto shock, e l’accaduto ha generato grande preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno lavorando intensamente per ricostruire l’intera vicenda e per garantire che la giustizia faccia il suo corso. Nel frattempo, il pensiero di tutti è rivolto alle vittime, con la speranza che possano superare questo difficile momento.

La situazione familiare complessa e il deterioramento dei rapporti tra i parenti sembrano essere al centro delle indagini. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano stati precedenti episodi di conflitto che possano aver contribuito ad alimentare l’odio e la frustrazione sfociati nell’attacco. La comunità locale, colpita da questa tragedia, attende con apprensione ulteriori sviluppi e chiarimenti dalle autorità competenti.