Dopo una malattia affrontata con coraggio, si è spenta la giovane. Funerali mercoledì 12 novembre nella parrocchiale





Un profondo senso di tristezza ha colpito la comunità di Gambara per la perdita prematura di Anna Sedassari, una giovane donna di soli 28 anni, scomparsa ieri mattina all’alba dopo aver combattuto con determinazione contro una lunga malattia. La notizia ha lasciato sgomenti non solo i familiari, ma anche gli amici e i conoscenti che le erano vicini e che la ricordano per il suo coraggio e il suo sorriso luminoso.





Nata nel 1997, Anna Sedassari aveva frequentato il liceo artistico Maffeo Olivieri di Brescia, dove si era diplomata con successo. Successivamente, aveva proseguito gli studi presso l’Accademia del Lusso, conseguendo la laurea in Comunicazione e moda. La sua carriera professionale si era sviluppata nel settore del marketing, della comunicazione e dei social media, ambiti in cui aveva lavorato con dedizione e competenza fino a quando le sue condizioni di salute glielo avevano consentito.

A piangerla sono i genitori, Maria Luisa e Mario, il fratello Manuele con Giorgia e la piccola Martina, il fidanzato Lorenzo, oltre a Greta con Luca, gli zii e i cugini. La famiglia Sedassari è molto conosciuta a Gambara: il padre, Mario, è attivo da anni nel centro giovanile del paese, dove si dedica anche a progetti teatrali, ed è presidente della squadra di calcio locale, il Gambara Calcio 025. Anche il fratello Manuele è impegnato nel mondo dello sport, avendo ricoperto incarichi in associazioni come l’Uso Gambara.



