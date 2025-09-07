Doppia emozione per Monica De Gennaro: batte la Turchia del marito e annuncia l’addio all’Italia





Dopo la straordinaria vittoria ai Mondiali di pallavolo femminile in Thailandia, la giocatrice simbolo della Nazionale Italiana, Monica De Gennaro, ha annunciato il suo ritiro dalla maglia azzurra. Un addio che arriva nel momento più alto della sua carriera, dopo aver conquistato l’ultimo titolo che ancora mancava nel suo palmarès. La finale contro la Turchia, vinta dall’Italia, ha rappresentato l’epilogo perfetto di un percorso durato ben 19 anni.





Il successo contro la Nazionale turca, allenata da Daniele Santarelli, ha avuto un significato particolare per De Gennaro, che oltre a essere la sua giocatrice nel club di Conegliano, è anche sua moglie. I due, sposati dal 2017, si sono trovati in questa occasione su fronti opposti. Curiosamente, la campionessa italiana ha sempre avuto la meglio nei sei incontri disputati contro il marito, confermando la sua imbattibilità anche in questo contesto.

La decisione di lasciare la Nazionale è stata comunicata ufficialmente dopo la vittoria mondiale, segnando la fine di una carriera in azzurro che ha visto Monica “Moki” De Gennaro diventare una delle figure più rappresentative del volley italiano. Libero di eccezionale talento, ha contribuito in modo determinante ai successi della squadra, tra cui l’indimenticabile medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La notizia del ritiro è stata confermata durante una trasmissione su Rai Sport e ha commosso non solo i tifosi, ma anche le compagne di squadra. Tra queste, Paola Egonu ha espresso il suo dispiacere dichiarando: “È un momento che non dimenticherò mai perché è l’ultima volta che giocheremo con alcune giocatrici, il mio cuore è pieno.”

Il percorso sportivo di De Gennaro è stato costellato di trionfi. Nel corso della sua carriera ha accumulato un impressionante numero di titoli: 8 Scudetti, 7 Coppe Italia, 8 Supercoppe Italiane, 3 Mondiali per Club e 3 Champions League. A questi si aggiungono l’oro olimpico a Parigi 2024, un titolo mondiale e uno europeo. Nel 2022, inoltre, ha dominato la Volley Nations League, venendo premiata come MVP e Miglior Libero.

La vittoria ai Mondiali in Thailandia rappresenta il coronamento di una carriera straordinaria. L’Italia ha battuto la Turchia in una finale intensa e combattuta, salendo sul tetto del mondo grazie a una prestazione impeccabile. Questo successo è stato l’ultimo tassello mancante nella bacheca di De Gennaro, che ora può guardare indietro con orgoglio a tutto ciò che ha realizzato nel corso degli anni.

Il ritiro dalla Nazionale non significa necessariamente un addio al mondo del volley per Monica De Gennaro. La giocatrice continuerà a militare nel club di Conegliano, dove ha già ottenuto numerosi successi sotto la guida del marito Daniele Santarelli. Tuttavia, il capitolo azzurro si chiude definitivamente, lasciando un vuoto significativo nella squadra italiana.

Il contributo di De Gennaro alla Nazionale è stato fondamentale per portare l’Italia ai vertici mondiali. La sua abilità come libero e la sua leadership in campo hanno fatto la differenza in numerosi tornei internazionali, rendendola una delle giocatrici più rispettate e ammirate del panorama sportivo.



