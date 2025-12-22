Dorme in vasca con la figlia in braccio, al risveglio la tragedia: la bimba è morta, “Papà devastato”





Un momento di relax in una casa affittata per una breve vacanza in Florida si è trasformato in un dramma per una famiglia di Washington DC. Dieci giorni fa, mentre si trovava nella vasca idromassaggio, un padre di 33 anni si è addormentato con la figlia di 20 mesi in braccio, risvegliandosi poco dopo per trovare la bambina morta per annegamento. In seguito all’incidente, la polizia ha arrestato il genitore con l’accusa di omicidio colposo.





Il portavoce della polizia locale ha dichiarato: “Mi dispiace per questa mamma e questo papà; erano devastati. Avevano anche un altro bambino di 6 mesi in casa. Sappiamo che prendersi cura di due bambini piccoli può essere impegnativo”. Nonostante il dolore della famiglia, le autorità hanno ritenuto necessario procedere con l’arresto del padre per i reati di abbandono di minore e omicidio colposo.

La polizia e i sanitari sono stati chiamati nella residenza intorno alle 3:30 del mattino del 13 dicembre, dopo che è stata segnalata una bambina priva di sensi che sembrava essere annegata nella vasca idromassaggio. Nonostante gli sforzi dei paramedici, la piccola è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Il padre ha confessato di aver portato la figlia con sé nella vasca idromassaggio e di essersi addormentato tenendola in braccio.

Secondo le autorità, l’uomo ha riferito di essersi svegliato e di aver trovato la bambina priva di sensi tra le sue braccia. I rapporti dei media locali indicano che il padre ha ammesso di aver bevuto alcolici e di aver assunto tranquillanti prima di entrare nella vasca con la figlia. A seguito delle indagini, gli investigatori hanno concluso che il padre era stato negligente, portando all’arresto con l’accusa di omicidio colposo aggravato su minore.

Questa tragica vicenda ha sconvolto la famiglia, che si stava preparando a festeggiare il Natale. La zia della piccola ha dichiarato: “Proviamo un dolore immenso, mio fratello è sconvolto e distrutto. Non riesco proprio a credere che sia quasi Natale e che sia successo tutto questo”. La comunità è profondamente colpita dall’accaduto, e il caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità genitoriale.

Il dramma ha messo in luce la fragilità della vita e le difficoltà che i genitori possono affrontare, soprattutto quando si prendono cura di più bambini piccoli. Gli esperti avvertono che la stanchezza e lo stress possono influenzare il giudizio dei genitori, portando a situazioni potenzialmente pericolose. In questo caso, la combinazione di fattori, tra cui l’alcol e i tranquillanti, ha avuto conseguenze fatali.

La polizia sta continuando le indagini per raccogliere ulteriori informazioni e chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Nel frattempo, la famiglia si trova a dover affrontare un lutto inimmaginabile, mentre la comunità si unisce nel supporto per aiutarli a superare questo tragico evento.



