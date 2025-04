Dramma a Roma alle prime luci del giorno: 19enne travolge e uccide un pedone su via Trionfale

Nelle prime ore della mattinata di martedì 15 aprile, un grave incidente si è verificato su via Trionfale, nella periferia Nord di Roma. Erano circa le 4.30 quando un pedone è stato travolto da un veicolo all’altezza del civico 8745. Alla guida della Lancia Y c’era un ragazzo di diciannove anni, neopatentato, che si è fermato per prestare soccorso alla vittima.





La vittima, un uomo di quarantasette anni di nazionalità peruviana, è stato trovato in condizioni critiche. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, giunto sul luogo a bordo di un’ambulanza, non c’era più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto a seguito di un impatto estremamente violento con l’auto.

Il giovane conducente è stato trasportato all’Ospedale Sant’Andrea, dove è stato sottoposto a controlli medici e accertamenti tossicologici, oltre al test alcolemico, come previsto dalla prassi in situazioni simili. Il ragazzo si trovava in stato di choc a causa dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e per valutare eventuali responsabilità. Le autorità hanno effettuato rilievi dettagliati per raccogliere prove e testimonianze utili a chiarire le circostanze del sinistro.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, un tratto di via Trionfale è stato temporaneamente chiuso, così come l’accesso al Grande Raccordo Anulare su via Cassia. Questo ha causato inevitabili disagi e ripercussioni negative sulla circolazione stradale nella zona.

L’incidente ha suscitato grande attenzione da parte dei media e della comunità locale, richiamando l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di guida, soprattutto per i neopatentati. La tragica perdita di una vita umana in un contesto urbano come quello di Roma mette in evidenza le sfide che la città affronta in termini di sicurezza stradale.

Le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto e per determinare le cause precise dell’incidente. È fondamentale che vengano effettuati tutti i controlli necessari per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.

