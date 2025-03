Dramma all’aeroporto di Milano Malpensa: uomo di 47 anni precipita per sette metri

Oggi, martedì 4 marzo, un incidente si è verificato all’interno dell’aeroporto di Malpensa, situato a Lonate Pozzolo, Milano. Un uomo di 47 anni è caduto da un’altezza di sette metri, riportando gravi ferite. Al momento della caduta, l’uomo è stato trovato in arresto cardio-circolatorio e ha ricevuto immediato soccorso. Il personale del 118 ha effettuato manovre di rianimazione, permettendo di stabilizzarlo prima di trasportarlo in elisoccorso all’ospedale di Varese. Attualmente, il paziente è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni restano critiche.





Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Tuttavia, le autorità hanno già escluso la possibilità che si tratti di un infortunio sul lavoro. Le prime ipotesi suggeriscono che la caduta possa essere stata accidentale o, in alternativa, un tentativo di suicidio. Secondo le informazioni preliminari, l’uomo sarebbe precipitato dal piano degli arrivi, precisamente nella zona dedicata agli autonoleggi del Terminal 1.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i viaggiatori e il personale dell’aeroporto, che sono stati testimoni della scena drammatica. Le operazioni di soccorso sono state rapide e coordinate, ma l’evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulle misure di protezione all’interno dell’aeroporto. Le autorità competenti stanno esaminando la situazione per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo grave episodio.

La direzione dell’aeroporto di Malpensa ha dichiarato di essere in contatto con le forze dell’ordine e i servizi sanitari per fornire tutto il supporto necessario durante le indagini. È previsto che vengano analizzate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente. Inoltre, si stanno raccogliendo testimonianze di chi si trovava nelle vicinanze al momento della caduta, al fine di ottenere un quadro più chiaro.

Il caso ha richiamato l’attenzione non solo dei media locali, ma anche di quelli nazionali, in quanto mette in evidenza le problematiche legate alla sicurezza negli spazi pubblici affollati come gli aeroporti. Gli esperti di sicurezza stanno discutendo la necessità di rivedere le misure di prevenzione per evitare incidenti simili in futuro. La questione della salute mentale è stata sollevata in relazione alla possibilità di un tentativo di suicidio, evidenziando l’importanza di fornire supporto adeguato a chi potrebbe trovarsi in una situazione di crisi.