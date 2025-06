Dramma in agriturismo vicino Genova: bimba di 18 mesi perde le dita in un tragico incidente con il tritacarne

Una giornata di festa si trasforma in tragedia a Ne, dove una bambina di appena 18 mesi ha subito gravi ferite alla mano dopo un attimo di distrazione.





Un grave incidente ha sconvolto un agriturismo a Ne, in provincia di Genova: una bimba di 18 mesi ha perso le dita dopo aver infilato la mano in un tritacarne. La piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori solo per pochi istanti, durante una giornata che doveva essere di relax e serenità in famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina era entrata in cucina insieme a mamma e papà. In un attimo di distrazione, ha raggiunto il tritacarne e vi ha inserito la mano. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Cogorno e i sanitari del 118, che hanno subito limitato il rischio di emorragie e, con il supporto dei vigili del fuoco di Chiavari, sono riusciti a liberare l’arto dall’utensile.

La piccola è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova, dove è stata curata e dove resterà ricoverata per ricevere tutte le cure necessarie. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo, ha perso le dita della mano coinvolta.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che hanno già raccolto le testimonianze dei familiari e delle persone presenti nell’agriturismo al momento dei fatti. L’obiettivo è chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.