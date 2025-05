Dramma in Sardegna: turista perde la vita in mare, la moglie si salva miracolosamente

Una giornata tragica si è consumata nel mare di Valledoria, località situata nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio del 29 maggio, un turista austriaco di 80 anni ha perso la vita annegando nelle acque antistanti la spiaggia di Maragnani. La moglie, di 73 anni, che si trovava con lui in mare, è stata invece tratta in salvo e trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari tramite elisoccorso.





Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Guardia costiera e dalla Capitaneria di porto di Porto Torres, la coppia si trovava in acqua nonostante le condizioni del mare fossero particolarmente avverse. Le onde e le forti correnti hanno reso estremamente difficoltoso il ritorno a riva. L’uomo, dopo diversi tentativi di raggiungere la spiaggia, ha ceduto alla stanchezza ed è stato sopraffatto dall’acqua. La moglie, invece, seppur esausta, è riuscita a guadagnare la riva, dove si è accasciata per la fatica.

Alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia hanno immediatamente prestato soccorso alla donna e allertato il numero di emergenza 112. All’arrivo dei sanitari, la turista presentava sintomi riconducibili a un principio di annegamento ed è stata prontamente stabilizzata dai medici del 118 prima di essere trasferita in elicottero all’ospedale di Sassari. Le sue condizioni, seppur serie, sembrano compatibili con un recupero.

Purtroppo, per l’80enne non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori sul fondale marino. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto, l’uomo era già privo di vita.

Le autorità locali stanno lavorando per chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente. Dalle prime verifiche, sembra che la coppia non fosse consapevole della pericolosità delle correnti presenti in quel tratto di mare al momento del bagno.

Questo tragico episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteo-marine prima di entrare in acqua, soprattutto in zone caratterizzate da correnti forti come quella di Maragnani. La Guardia costiera e le autorità competenti invitano i bagnanti a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle segnalazioni in spiaggia e a evitare comportamenti che possano mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.