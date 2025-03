Dramma nelle acque di Cagliari: Manola Mascia non ce l’ha fatta, che fine ha fatto il suo compagno?

La scomparsa di Paolo Durzu, 33 anni, e la tragica morte della sua fidanzata Manola Mascia, 29 anni, hanno scosso la comunità di Cagliari. I genitori di Paolo hanno condiviso le ultime ore del giovane prima della sua misteriosa scomparsa, rivelando dettagli inquietanti che hanno alimentato l’angoscia e l’incertezza.





Secondo il racconto dei genitori, l’ultima volta che hanno visto Paolo è stata martedì prima di pranzo. “Noi siamo andati a fare la spesa, lui ci ha detto che avrebbe mangiato fuori. La sera intorno alle 20.30 gli abbiamo scritto e lui non ha risposto”, hanno dichiarato. Questo messaggio senza risposta non ha suscitato inizialmente alcun sospetto nella famiglia. “Pensavo avesse dimenticato di rispondere – ha spiegato la madre – e così sono andata a letto”. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente quando i genitori di Manola si sono presentati a casa loro, rivelando che entrambi i giovani avevano il cellulare spento.

Dopo aver scoperto l’assenza di notizie, la famiglia ha deciso di denunciare la scomparsa di Paolo. Tuttavia, in Questura, le autorità hanno richiesto di attendere 12 ore, ipotizzando che l’allontanamento potesse essere volontario. “Non abbiamo ricevuto alcuna notizia e così sono partite le ricerche che hanno portato alla scoperta della morte di Manola“, hanno aggiunto i genitori, visibilmente preoccupati per la sorte del figlio.

Le ricerche hanno portato al ritrovamento di alcuni effetti personali di Paolo, completamente zuppi d’acqua, suggerendo un possibile incidente. Le autorità hanno ipotizzato che Manola possa essere morta dopo essere caduta dalla scogliera, ma al momento non ci sono informazioni certe su cosa sia accaduto a Paolo. I genitori del giovane scomparso hanno espresso la loro preoccupazione, affermando: “Crediamo possano essere caduti in acqua insieme. Speriamo sia ancora vivo”. Paolo e Manola erano fidanzati da un anno e mezzo, ma avevano una lunga amicizia alle spalle.

Le ricerche hanno rivelato ulteriori dettagli inquietanti. Tra le rocce, dopo il rinvenimento dello zainetto e del borsello di Paolo, sono stati trovati anche la cinghia di un altro portaoggetti e un cappotto nero, probabilmente appartenente a Manola. Questi ritrovamenti hanno suscitato tensioni tra le famiglie dei due fidanzati, già provate dalla drammaticità della situazione.

Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa di Paolo e della morte di Manola. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente ogni indizio e stanno ascoltando testimoni per cercare di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica situazione. La comunità locale è in apprensione, sperando in notizie positive riguardo alla sorte di Paolo.

Il caso ha attirato l’attenzione dei media locali e nazionali, con molti che seguono da vicino gli sviluppi delle indagini. La scomparsa di un giovane e la morte di un’altra persona così vicina a lui hanno colpito profondamente la comunità di Cagliari, suscitando una mobilitazione generale per cercare di fare luce su quanto accaduto.