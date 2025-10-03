Due 17enni scomparse a Barletta: non sono mai arrivate a scuola, partite le ricerche





Da diverse ore, due ragazze di 17 anni sono scomparse da Barletta, suscitando grande preoccupazione tra familiari e amici. Le giovani, Nikol Giannone e Sofia Autenzio, erano uscite di casa poco prima delle 8 di ieri, giovedì 2 ottobre, per recarsi al liceo, ma non sono mai arrivate a scuola. L’allerta è scattata quando i familiari non le hanno viste tornare a casa dopo l’orario scolastico, generando ansia e apprensione.





Dopo aver tentato invano di contattare le ragazze, la famiglia ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare ufficialmente la loro scomparsa. Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate, avviando un piano di ricerca nella zona e coinvolgendo anche altre autorità competenti. La Prefettura di Barletta – Andria – Trani ha prontamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni sul territorio con l’assistenza di tutte le forze di soccorso disponibili.

Le ricerche si sono estese a tutta la città e nelle aree circostanti, con gli agenti che hanno acquisito i tabulati telefonici delle ragazze per cercare di ricostruire i loro spostamenti. La polizia sta lavorando intensamente per raccogliere informazioni utili e ha invitato chiunque possa avere notizie o avvistamenti delle due ragazze a contattare le autorità competenti. Al momento, non si esclude l’ipotesi di un allontanamento volontario, ma la mancanza di notizie ha spinto le forze dell’ordine a intensificare le ricerche.

Nikol Giannone e Sofia Autenzio sono entrambe iscritte al liceo di Scienze umane Casardi di Barletta. Nikol compirà 18 anni a dicembre, mentre Sofia festeggerà il suo compleanno a febbraio. La loro scomparsa ha destato l’attenzione della comunità locale, che si è mobilitata per cercare di offrire supporto e assistenza alle famiglie delle ragazze.

Nel frattempo, le autorità continuano a monitorare la situazione, collaborando con i familiari per raccogliere ulteriori dettagli che possano aiutare nelle indagini. La preoccupazione per la sorte delle due ragazze cresce, e i familiari hanno espresso la loro angoscia attraverso i media, chiedendo a chiunque abbia informazioni di farsi avanti.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei giovani nella zona e sull’importanza di attivare rapidamente i protocolli di ricerca in caso di scomparsa. Gli esperti sottolineano che ogni minuto è prezioso in situazioni del genere, e la tempestività delle operazioni di ricerca può fare la differenza. È fondamentale che le forze dell’ordine lavorino in sinergia con la comunità per garantire la sicurezza dei minori.

La comunità di Barletta è in attesa di notizie rassicuranti e spera che le ragazze possano tornare a casa sane e salve. Le ricerche proseguono senza sosta, con pattuglie che perlustrano le aree circostanti e controlli sui luoghi frequentati dalle giovani. Le famiglie e gli amici delle ragazze sono in costante contatto con le autorità, sperando in un esito positivo.



