Due aziende di Brindisi e sette persone sono accusate di aver fornito componenti difettosi per 477 Boeing 787, portando a un processo per frode e sicurezza

Un procedimento giudiziario è stato avviato contro due aziende con sede a Brindisi per la fornitura di componenti non conformi destinati ai Boeing 787 Dreamliner. Queste componenti sono state utilizzate nella costruzione delle fusoliere degli aerei, commissionate dalla Leonardo. La decisione di procedere è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, Simone Orazio, che ha rinviato a giudizio le due società coinvolte, Processi Speciali e Manufacturing Process Specification, oltre a sette individui tra manager e dipendenti.





Le accuse formulate dalla Procura sono gravi e includono associazione per delinquere, attentato alla sicurezza dei trasporti, frode in commercio ai danni di Leonardo e Boeing, e inquinamento ambientale. Il fascicolo è stato curato dal pubblico ministero Giuseppe De Nozza, il quale ha coordinato un’indagine complessa condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile, con il supporto di una rogatoria internazionale e la collaborazione dell’FBI.

Gli imputati principali sono Vincenzo Ingrosso e i suoi tre figli, Antonio, Alberto e Alessandro, insieme a Domenico Salamino, Salvatore D’Isanto e Sirio Virgilio Zecchini. Secondo l’accusa, tra il 2016 e gli anni successivi, le due aziende avrebbero prodotto e fornito a Leonardo un totale di 4.829 componenti in titanio e 1.158 in leghe di alluminio che non rispettavano le specifiche tecniche richieste. Gli investigatori sostengono che queste parti presentavano resistenze meccaniche inferiori agli standard, dovuto all’uso di materie prime di qualità inferiore, probabilmente per ridurre i costi di produzione.

I componenti in questione sono stati utilizzati per assemblare 477 esemplari del Boeing 787 Dreamliner, creando potenziali rischi per la sicurezza degli aeromobili, specialmente in situazioni di emergenza. La gravità della situazione è stata confermata da due perizie tecniche: una redatta dagli ufficiali dell’Aeronautica Manuele Bernabei e Guido Zucca, l’altra dagli ingegneri dell’ENAC Paolo Privitera e Annamaria Dallan. Questi esperti hanno sottolineato che le anomalie presenti potrebbero compromettere l’integrità strutturale degli aerei nel lungo termine.

L’origine di questa vicenda giudiziaria risale a un’indagine precedente conclusa nel 2021 che aveva portato al sequestro degli stabilimenti delle due società nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta fraudolenta. Il processo è programmato per iniziare il 16 febbraio 2026. Leonardo e Boeing si sono costituiti come parti civili nel processo, con la possibilità di richiedere risarcimenti multimilionari.

Questo caso mette in evidenza le gravi implicazioni della mancata conformità ai requisiti tecnici nei settori dell’aeronautica e della sicurezza dei trasporti. La fornitura di componenti difettosi non solo pone rischi significativi per la sicurezza dei voli, ma può anche avere conseguenze legali ed economiche devastanti per le aziende coinvolte. La decisione del tribunale sarà cruciale per determinare la responsabilità delle parti coinvolte e potrebbe avere ripercussioni significative sull’industria aeronautica.

La collaborazione internazionale nelle indagini sottolinea l’importanza della cooperazione tra le forze dell’ordine a livello globale per affrontare casi complessi che coinvolgono più giurisdizioni. La partecipazione dell’FBI evidenzia la serietà con cui questo caso è stato trattato, data la portata internazionale delle operazioni delle aziende coinvolte.

Il processo rappresenta un momento cruciale per le aziende accusate, non solo per le potenziali sanzioni legali, ma anche per l’impatto sulla loro reputazione nel mercato globale. Le accuse di frode e attentato alla sicurezza non solo minacciano la loro posizione commerciale ma sollevano anche questioni etiche fondamentali riguardo alla responsabilità aziendale e alla trasparenza.

Con l’inizio del processo fissato per il 2026, vi è tempo sufficiente per entrambe le parti di prepararsi adeguatamente. Tuttavia, l’attesa potrebbe anche influire sulle operazioni quotidiane delle aziende coinvolte, mentre cercano di gestire le implicazioni legali e commerciali del caso in corso.