Due calciatori portoghesi, Ruben Neves e Joao Cancelo, hanno viaggiato dalla Florida al Portogallo su un jet privato per partecipare ai funerali di Diogo Jota

Lutto e commozione hanno segnato la giornata a Gondomar, dove si sono svolti i funerali di Diogo Jota, vittima di un tragico incidente stradale insieme al fratello. Tra i presenti, spiccano le figure di Ruben Neves e Joao Cancelo, che hanno dimostrato profonda solidarietà e affetto nei confronti dell’amico scomparso. I due calciatori, attualmente impegnati con l’Al Hilal nel Mondiale per Club, hanno preso un jet privato da Orlando per essere presenti all’ultimo saluto.





La decisione di lasciare gli impegni sportivi per partecipare alla cerimonia funebre è stata immediata. Subito dopo la partita contro il Fluminense, persa dalla squadra saudita, Neves e Cancelo si sono imbarcati per il Portogallo. La loro presenza al funerale sottolinea il forte legame che li univa a Diogo Jota, non solo come compagni di nazionale ma anche come amici. La cerimonia si è svolta in un clima di grande emozione, con molti colleghi e conoscenti che hanno voluto rendere omaggio al calciatore.

Durante la partita disputata in Florida, i due giocatori non hanno nascosto il loro stato d’animo, visibilmente provati dalla tragedia. Il minuto di raccoglimento in memoria di Jota ha visto lacrime e commozione da parte di entrambi. Questo dolore è stato ancora più evidente durante il funerale, dove Ruben Neves, in particolare, ha avuto un ruolo centrale. Il centrocampista ha portato il feretro del suo amico e ha cercato di sostenere la vedova, Rute Cardoso, durante i momenti più difficili della cerimonia.

Il legame tra Ruben Neves e Diogo Jota va oltre il campo di gioco. I due hanno condiviso tre stagioni al Wolverhampton, disputando insieme quasi 170 partite. In quei anni si è consolidata un’amicizia che è proseguita anche nelle esperienze con la nazionale portoghese. Questo rapporto speciale ha reso ancora più doloroso l’addio per il centrocampista, che è apparso visibilmente distrutto durante l’intera giornata.

The funeral for Diogo Jota and brother Andre is taking place in Gondomar, Portugal 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qEj97hjUFZ — Sky News (@SkyNews) July 5, 2025



Non solo gli ex compagni di squadra di Jota hanno partecipato al funerale. Presenti anche i giocatori del Liverpool, attuale club del calciatore scomparso, che hanno voluto omaggiarlo con due cuscini floreali raffiguranti la maglia numero 20 dei Reds. La maglia, che potrebbe essere ritirata in suo onore, rappresenta un simbolo del contributo dato da Diogo Jota al club inglese.

La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa di Gondomar, seguita da un corteo che ha accompagnato le bare fino al cimitero adiacente. Numerosi calciatori e amici hanno preso parte al momento, cercando conforto reciproco in una giornata segnata dal dolore. L’atmosfera era carica di emozione, con molti dei presenti che non sono riusciti a trattenere le lacrime.

L’omaggio a Diogo Jota non si è limitato alla cerimonia funebre. Durante un recente concerto degli Oasis, la canzone “Live Forever” è stata dedicata al calciatore portoghese, accompagnata da una sua foto sullo schermo. Questo gesto ha commosso ulteriormente i fan e gli amici del giocatore, dimostrando quanto fosse amato e rispettato nel mondo dello sport e oltre.

La tragedia che ha colpito la famiglia Jota ha lasciato un segno profondo nella comunità calcistica. La presenza di tanti colleghi e amici al funerale sottolinea quanto fosse apprezzato come persona, oltre che come professionista. La sua scomparsa prematura rappresenta una perdita enorme per il calcio internazionale e per chiunque lo conoscesse.

In conclusione, la giornata a Gondomar ha ricordato non solo il talento di Diogo Jota, ma anche l’importanza delle relazioni umane nel mondo dello sport. Il gesto di Ruben Neves e Joao Cancelo, che hanno messo da parte gli impegni sportivi per essere presenti, è un esempio di amicizia e solidarietà che va oltre il campo di gioco.