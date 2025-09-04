Due camion e un’auto si scontrano in autostrada: vittima la 21enne Erika Matute





Ragazzi, che botta tremenda stanotte sull’A1 vicino Lodi. Se n’è andata Erika Matute, aveva solo 21 anni. Non ci giro troppo intorno: la sua macchina si è schiantata contro due camion, roba da film – ma di quelli che non vuoi mai vedere.





Succede tutto nella notte tra il 2 e il 3 settembre, all’una meno qualcosa. Non si capisce nemmeno bene come sia successo, la dinamica è ancora un mistero. La polizia stradale sta ricostruendo ogni dettaglio, mentre i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza la carreggiata – che infatti è rimasta chiusa per un bel po’. Insomma, il solito casino post-incidente.

Erika purtroppo c’ha lasciato subito. Nemmeno il tempo di sperare. Un’amica le ha scritto su Facebook una roba che stringe il cuore: “Ti ricorderemo sempre col tuo sorriso arrabbiato e speciale”.

Ma non è finita qui: ci sono altri quattro feriti, mica roba da poco. Un ragazzo di 25 anni, ridotto malissimo, l’hanno portato d’urgenza al Niguarda di Milano. Poi c’è un camionista di 50 anni e uno di 61, entrambi gravi, uno a San Matteo e l’altro a Cremona. E l’uomo che guidava la macchina – quello con Erika e il 25enne – pure lui in ospedale, ma per fortuna in condizioni un po’ meno critiche.

Certe notti la strada chiede un conto troppo salato, e stavolta l’ha pagato Erika. Non dovrebbe mai andare così.



