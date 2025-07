Due escursionisti tedeschi, una donna di 28 anni e un uomo di 34, sono stati ritrovati senza vita nel Tirolo austriaco dopo una caduta di oltre 200 metri

Nel pomeriggio di martedì 1 luglio, due giovani escursionisti tedeschi sono stati rinvenuti morti nella regione del Tirolo, in Austria, dopo che erano stati dichiarati dispersi la notte precedente. Le vittime, una donna di 28 anni e il suo compagno di 34, avevano intrapreso un’escursione nella zona del rifugio Geraer Hütte, situato a Vals, nei pressi del Brennero.





Secondo quanto riportato dalla polizia austriaca, i due escursionisti erano partiti alle sei del mattino di lunedì 30 giugno con l’intenzione di raggiungere il rifugio. Tuttavia, non essendo tornati alla loro automobile né essendo stati avvistati al rifugio stesso, sono stati dichiarati dispersi intorno alla mezzanotte tra lunedì e martedì. L’allarme è stato lanciato da un familiare della coppia, presumibilmente un genitore di uno dei due giovani, che ha segnalato la loro scomparsa alle autorità.

Le operazioni di ricerca sono iniziate immediatamente e hanno coinvolto la polizia locale e il soccorso alpino di St. Jodok, supportati da due elicotteri. Dopo ore di ricerche, i corpi dei due escursionisti sono stati individuati ai piedi di una cresta rocciosa intorno alle 14 di martedì. La coppia sarebbe precipitata per oltre 200 metri, ma le cause esatte dell’incidente rimangono ancora poco chiare.

Un forte temporale aveva colpito la valle Wipptal nella giornata di lunedì, ma secondo le autorità non ci sarebbero prove che collegano direttamente le condizioni meteorologiche alla tragica caduta. Il capo del soccorso alpino, Hermann Ungerank, ha dichiarato: “Si tratta di pura speculazione. Le circostanze dell’incidente sono ancora incerte e, purtroppo, nessuno ha assistito e ha potuto raccontare l’accaduto”.

Gli escursionisti erano equipaggiati in modo adeguato per affrontare il percorso, che è classificato come di media difficoltà. Inoltre, entrambi erano considerati abbastanza esperti in escursionismo e arrampicata. Nonostante ciò, qualcosa deve essere andato storto durante la loro traversata. Le autorità stanno attualmente indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e gli ambienti legati all’escursionismo. Il rifugio Geraer Hütte è una meta popolare tra gli appassionati della montagna e si trova in una zona frequentata da turisti provenienti da tutta Europa. Tuttavia, questo tragico evento sottolinea ancora una volta i rischi che possono accompagnare anche le attività apparentemente più sicure quando si tratta di esplorare ambienti montani.

Le operazioni di recupero dei corpi sono state particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno e delle condizioni meteorologiche instabili. Gli esperti del soccorso alpino hanno lavorato in modo congiunto per garantire che tutto fosse condotto nel rispetto delle procedure e della sicurezza degli operatori coinvolti.

La comunità escursionistica è ora in attesa di ulteriori dettagli che possano spiegare cosa sia realmente accaduto ai due giovani tedeschi. La polizia austriaca ha confermato che le indagini sono in corso e che verranno esaminati tutti gli elementi disponibili per ricostruire le ultime ore della coppia.

Questa tragedia evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza e della preparazione quando si affrontano percorsi montani, anche quelli considerati di difficoltà moderata. Sebbene i due fossero esperti e ben attrezzati, il rischio è sempre presente in ambienti naturali così complessi.

Il rifugio Geraer Hütte, situato in una posizione panoramica nella valle Wipptal, continuerà ad essere un luogo di riferimento per gli escursionisti, ma la memoria di questa coppia rimarrà indelebile per chi frequenta la zona.