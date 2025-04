Due italiani muoiono nel crollo di una discoteca a Santo Domingo: tra loro lo chef Luca Iemolo

Un tragico incidente ha colpito la discoteca Jet Set Club a Santo Domingo, dove il crollo del tetto ha causato la morte di diverse persone, tra cui due italiani. Tra le vittime si trova Luca Iemolo, un cuoco di 48 anni originario di Catania, che lavorava in un ristorante locale. La seconda vittima è una donna con doppia cittadinanza, dominicana e italiana, che si trovava anch’essa nel locale al momento della tragedia.





Luca Iemolo, padre di due figli, era presente alla discoteca durante il concerto del cantante Rubby Pérez, il quale è stato trovato anch’esso tra le vittime. Al momento del crollo, centinaia di persone erano nel locale, e i familiari di Iemolo avevano sperato fino all’ultimo di ricevere notizie positive riguardo alla sua sorte. Purtroppo, nelle ultime ore, è arrivata la devastante notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita, estratto dalle macerie dai soccorritori.

Dopo essersi diplomato all’istituto alberghiero, Luca Iemolo aveva iniziato la sua carriera come cuoco in vari ristoranti prima di trasferirsi nella Repubblica Dominicana, dove gestiva un ristorante a Santo Domingo da alcuni mesi. In un post sui social, il ristorante ha voluto esprimere le proprie condoglianze, affermando: “Vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze e profonda solidarietà a tutte le famiglie colpite dal tragico crollo avvenuto al Jet Set, una tragedia che ha toccato il cuore di tutto il paese. Ci addolora soprattutto la perdita del nostro chef, Luca Massimo Iemolo, un professionista appassionato di cucina, che viveva il suo mestiere con dedizione e rispetto”.

Il ristorante ha anche sottolineato l’impegno di Iemolo per la qualità dei piatti, il suo amore per i sapori e la sua capacità di lavorare in team: “Il suo impegno per ogni piatto, il suo amore per i sapori e il modo di lavorare in squadra, hanno lasciato un segno che non dimenticheremo”.

La tragedia ha avuto un impatto profondo sulla comunità locale e su coloro che conoscevano le vittime. I soccorritori continuano a lavorare per cercare eventuali sopravvissuti e recuperare i corpi delle persone rimaste intrappolate. La situazione è stata descritta come straziante, con famiglie in attesa di notizie sui loro cari.

Il concerto al Jet Set Club si è trasformato in un incubo per molti, e la notizia del crollo ha rapidamente fatto il giro dei media. L’evento ha suscitato una forte reazione non solo nella Repubblica Dominicana, ma anche in Italia, dove i familiari e gli amici di Iemolo stanno vivendo momenti di grande dolore. La comunità italiana in Repubblica Dominicana si è unita per offrire supporto alle famiglie colpite dalla tragedia.

In seguito al disastro, le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause del crollo e per verificare se ci fossero state violazioni delle norme di sicurezza. La discoteca, che era nota per ospitare eventi di intrattenimento, ora si trova al centro di un’inchiesta che potrebbe portare a conseguenze legali per i responsabili della struttura.