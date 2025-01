Due sorelle cadono dal quarto piano di un edificio a Genova: una perde la vita, l’altra è in gravi condizioni

Una tragedia si è consumata nella mattinata di martedì 7 gennaio a Sampierdarena, un quartiere di Genova, dove due sorelle di 32 e 35 anni sono precipitate da una finestra situata al quarto piano di un edificio in via Cantore. Le due donne, che risiedono nello stabile, sono cadute da una finestra che si affaccia sul cortile interno. La più giovane delle due, di 32 anni, ha perso la vita nell’incidente, mentre la sorella maggiore è rimasta gravemente ferita.





La donna ferita è stata prontamente trasportata all’ospedale San Martino di Genova, dove è stata ricoverata in condizioni critiche. Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, insieme a personale della Polizia e dei Vigili del fuoco. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

Secondo quanto riportato, le due donne sarebbero di nazionalità albanese. La finestra dalla quale sono cadute è di piccole dimensioni, un particolare che ha sollevato alcune ipotesi, tra cui quella di un suicidio o di un gesto estremo da parte di una delle due, con l’altra che potrebbe aver tentato di salvarla, finendo anch’essa nel vuoto. Al momento, le indagini sono ancora in corso e sono in fase di aggiornamento.