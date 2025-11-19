Dura presa di posizione di Meloni al Quirinale: il suo annuncio è una risposta diretta a Mattarella





Questa mattina, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata al Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’obiettivo dell’incontro era quello di riaffermare la collaborazione istituzionale che caratterizza i rapporti tra Palazzo Chigi e il Quirinale, una sintonia che, secondo quanto riportato, non è mai venuta meno dall’insediamento dell’attuale Governo.





Durante l’incontro, Meloni ha espresso il suo rammarico per le dichiarazioni ritenute inopportune pronunciate dal Consigliere Francesco Saverio Garofani in un contesto pubblico, come riportato da un noto quotidiano italiano. La Premier ha sottolineato che la richiesta di smentita avanzata dall’onorevole Galeazzo Bignami non doveva essere interpretata come un attacco al Quirinale, ma piuttosto come un tentativo di circoscrivere la questione all’ambito appropriato, anche a tutela della Presidenza.

Meloni ha voluto chiarire che il partito di maggioranza relativa intendeva intervenire per dissipare qualsiasi ipotesi di conflitto tra le due Istituzioni, che collaborano per il bene del Paese. La Premier ha ritenuto che fosse compito del Consigliere Garofani fornire chiarimenti per chiudere rapidamente la questione. Con la sua visita al Capo dello Stato, Meloni ha voluto sottolineare l’assenza di tensioni istituzionali.

L’incontro ha anche offerto l’opportunità a Meloni di discutere con Mattarella su vari dossier internazionali, in vista della sua partecipazione al G20 di Johannesburg e alla conferenza tra Unione Europea e Unione Africana in Angola. Questi eventi rappresentano occasioni importanti per l’Italia sul palcoscenico internazionale, e la Premier ha voluto assicurarsi che ci fosse un allineamento tra le due Istituzioni su questi temi.

In merito alla questione Garofani, Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha commentato l’accaduto, affermando: “Un importante giornale ieri ha pubblicato una notizia. Abbiamo chiesto alla persona interessata da questi virgolettati di smentire; ci ha sorpreso molto la reazione del Partito Democratico, estremamente scomposta e accesa, e oggi abbiamo letto che la persona ne ha confermato i contenuti”. Queste parole evidenziano la frattura tra i vari partiti e la tensione che si è creata attorno a questa vicenda.

Quando gli è stato chiesto se l’incontro tra Meloni e Mattarella potesse risolvere la questione, Bignami ha risposto: “Io sono qua insieme a voi, quindi non ero presente… Non ho visto piatti volare, dal Quirinale. Per cui…”. Questa dichiarazione suggerisce una certa cautela nel valutare le conseguenze politiche dell’incontro, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi.

Il caso ha suscitato un vivace dibattito politico, con opinioni divergenti su come gestire le relazioni tra le Istituzioni e il ruolo dei consiglieri del Presidente. La questione della comunicazione e delle dichiarazioni pubbliche da parte di figure istituzionali è diventata un tema centrale, evidenziando la necessità di mantenere un linguaggio appropriato e rispettoso.



