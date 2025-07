Durante il concerto Alessandra Amoroso canta per Valerio Pastore: “Con te un nuovo finale”

Durante una delle tappe del suo tour estivo, la cantante Alessandra Amoroso ha regalato un momento ricco di emozione al pubblico di Taormina. Interpretando il brano “Io non sarei”, l’artista ha rivolto un gesto speciale al compagno Valerio Pastore, tecnico del suono e padre della bambina che nascerà a breve. Il gesto, accompagnato da un sorriso commosso e una carezza al pancione, è stato immortalato dai fan presenti e ha rapidamente fatto il giro del web.





La serata del 12 luglio 2025 è stata particolarmente significativa per Alessandra Amoroso, che, nonostante si trovi all’ottavo mese di gravidanza, ha deciso di proseguire il suo tour senza modificare le date già programmate. Durante l’esibizione, la cantante ha indicato il compagno, presente tra il pubblico in un’area riservata, mentre intonava i versi “Resto qui con te a scrivere un nuovo finale”. Il momento ha emozionato non solo i due protagonisti ma anche i fan, che hanno condiviso numerosi video sui social, rendendo virale la scena.

In un’intervista recente, Alessandra Amoroso ha raccontato come la gravidanza stia influenzando la sua vita e il lavoro. La cantante ha spiegato di essere consapevole delle sfide che comporta portare avanti un tour in una fase così avanzata della gravidanza, ma ha deciso di non fermarsi: “Quando ho fissato le date del tour non sapevo ancora che sarei stata incinta. Ho preferito vivere questo nuovo capitolo della mia vita insieme ai miei fan e alle mie canzoni”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di supportare le donne che tornano al lavoro dopo la maternità: “La gravidanza viene vista non come un fatto naturale ma come un rischio nel lavoro. Bisognerebbe sostenere le donne che tornano al lavoro, anziché declassarle”.

La cantante, originaria di Galatina, ha sempre dimostrato un forte legame con il suo pubblico, e anche questa volta ha scelto di condividere con i fan un momento così personale e significativo. La scelta di continuare a esibirsi nonostante la gravidanza avanzata rappresenta per lei una sfida e un’opportunità per mostrare come sia possibile conciliare la maternità con una carriera artistica di successo.

Il compagno Valerio Pastore, che lavora come tecnico del suono ai concerti di Alessandra Amoroso, è stato al centro dell’attenzione durante la tappa di Taormina. Il loro scambio di sguardi e sorrisi durante l’esibizione è stato uno dei momenti più memorabili della serata. La cantante, visibilmente emozionata, si è toccata il pancione mentre cantava, sottolineando il legame speciale che li unisce e l’attesa per l’arrivo della loro bambina.

La gravidanza di Alessandra Amoroso è ormai agli sgoccioli: il termine è previsto per il 9 settembre. Nonostante ciò, l’artista continua a esibirsi con energia e passione, dimostrando una grande forza e determinazione. “Sgambetto ancora come una matta”, ha dichiarato ironicamente nell’intervista, lasciando intendere che nulla la ferma dal portare avanti i suoi impegni professionali.

Il video dell’esibizione a Taormina, in cui la cantante dedica simbolicamente il brano “Io non sarei” al compagno e futuro papà, è diventato virale su X (ex Twitter), raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. I fan hanno espresso grande affetto e ammirazione per la cantante, elogiandola per la sua autenticità e per la capacità di condividere momenti così intimi con il pubblico.

La tournée estiva di Alessandra Amoroso prosegue senza sosta, nonostante l’imminente arrivo della sua prima figlia. La scelta di non annullare i concerti riflette il desiderio dell’artista di vivere pienamente ogni aspetto della sua vita, sia personale che professionale. Per i suoi fan, ogni tappa del tour rappresenta non solo un’occasione per ascoltare la sua musica ma anche per celebrare insieme a lei questa nuova fase della sua vita.