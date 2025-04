Durante il matrimonio dedica il discorso alla sua “anima gemella”: è il cane, non il marito

Il matrimonio è un momento speciale per molte coppie, caratterizzato da promesse d’amore eterno e discorsi emozionanti. Tuttavia, durante le nozze di Emily Green nell’Hertfordshire, nel Regno Unito, la tradizione ha preso una piega inaspettata. La 31enne ha scelto di dedicare il suo discorso non al marito, ma alla sua amata bassotta, Turtle. Questo gesto insolito è stato condiviso sul suo account TikTok, “The Sober Wife”, e ha rapidamente attirato l’attenzione, accumulando 2,5 milioni di visualizzazioni e 177 mila “mi piace”.





Nel suo discorso, Emily Green ha descritto Turtle come una compagna fedele che l’ha sostenuta durante tutto il processo di pianificazione del matrimonio. Ha attribuito alla cagnolina il merito di aver mantenuto alto il suo morale e di aver trasformato la loro casa in un rifugio di amore e sicurezza. “L’abbiamo presa subito dopo il lockdown… Avevamo una nuova casa e non avevamo nemmeno un divano, ma l’abbiamo incontrata su FaceTime una sera e abbiamo guidato per 3 ore per andarla a prendere la mattina dopo”, ha raccontato Green al magazine Newsweek.

La scelta di Emily di dedicare il discorso a Turtle ha sorpreso gli invitati e il marito stesso, ma ha anche messo in luce il profondo legame tra la sposa e la sua bassotta. Nonostante Turtle non fosse presente alla cerimonia per evitare lo stress causato dalla folla, la sua assenza durante la cena ha dimostrato la consapevolezza di Green nel proteggere il benessere della sua amica a quattro zampe.

Questa decisione ha suscitato un ampio dibattito online, con molti utenti che hanno elogiato Emily Green per la sua sincerità e per aver messo in luce l’importanza degli animali domestici nelle nostre vite. Il suo discorso ha offerto una prospettiva diversa su cosa significhi celebrare l’amore, non limitandolo solo ai legami umani.

Il video del discorso è diventato virale, amplificando il messaggio di Green e raggiungendo un pubblico globale. La reazione positiva ha evidenziato come le relazioni con gli animali possano essere altrettanto significative e degne di celebrazione quanto quelle tra le persone.

Questo evento ha anche sollevato riflessioni sulla natura delle tradizioni matrimoniali e su come possano essere reinterpretate per riflettere le vere priorità e affetti degli sposi. La storia di Emily Green e Turtle rappresenta un esempio di autenticità e amore incondizionato, caratteristiche che molti cercano di esprimere nei momenti più importanti della loro vita.