Durante una puntata del Grande Fratello, Mariavittoria ha condiviso le sue difficoltà alimentari, mentre altri concorrenti hanno mostrato indifferenza, suscitando polemiche tra il pubblico

Nel corso di una recente puntata del Grande Fratello, Mariavittoria ha deciso di aprirsi riguardo a un tema delicato e personale: il suo rapporto con il cibo e i disturbi alimentari che l’hanno segnata nel corso degli anni. Questo racconto intimo ha colpito non solo i telespettatori, ma anche i suoi compagni di avventura, tra cui Helena Prestes, che ha mostrato sensibilità nei confronti della sua situazione.





In confessionale, Mariavittoria ha condiviso un’esperienza difficile della sua adolescenza, spiegando che i disturbi alimentari hanno avuto inizio durante gli anni del liceo. “Ero una ragazza giovane, mi confrontavo con gli altri e lì è nata la mia sensazione di non essere abbastanza. Avevo sempre l’obbligo di eccellere a scuola, di essere la prima in tutto, e questo mi ha portato a sviluppare una sorta di mania del controllo”, ha raccontato Mavi. Ha poi descritto come la sua condizione di “fame nervosa” la portasse a mangiare compulsivamente, per poi sentirsi costretta a vomitare. “Il cibo era per me un modo per colmare i vuoti, mi sentivo piena, quasi dipendente da quella sensazione di sazietà”, ha aggiunto.

Il racconto di Mariavittoria ha suscitato preoccupazione tra le persone a lei vicine. “Dimagrivo, e quando qualcuno mi diceva che ero troppo magra, sentivo che mi stavo rendendo forte e in controllo del mio corpo. Ma intorno a me le persone cominciavano a preoccuparsi”, ha continuato Mavi. Ha rivelato che i suoi genitori si erano accorti della perdita di peso, ma fu sua nonna a rendersi conto della gravità della situazione. Alla fine, Mariavittoria ha deciso di rivolgersi a una psicologa e ha continuato a seguire una terapia per affrontare le sue difficoltà.

Tuttavia, mentre Mariavittoria condivideva la sua storia toccante, la reazione del gruppo di concorrenti, noto come “Shailenzo”, ha suscitato polemiche. Secondo quanto riportato, mentre Mavi parlava dei suoi problemi, alcuni membri del gruppo si sono allontanati per fumare e chiacchierare, dimostrando una mancanza di rispetto non solo nei confronti della concorrente, ma anche nei confronti del programma stesso. “Bello vedere la tua storia”, ha commentato Helena, mentre Jessica ha sottolineato che “non è fregato niente a quel gruppo”. Stefania ha poi osservato che Lorenzo si trovava fuori a fumare, mentre Shaila e Chiara chiacchieravano.

Questa indifferenza ha suscitato reazioni negative tra i fan del programma. Un utente su X ha scritto: “Chiedono sensibilità per le lacrime di Chiara e poi durante la clip di Mariavittoria escono in giardino a fumare e non si alzano neanche per abbracciarla”. Altri commenti hanno evidenziato la contraddizione tra le richieste di empatia e il comportamento del gruppo. “E poi è la prima Chiara che prende in giro gli altri e poi piange, ma vergogna”, ha aggiunto un altro utente.

La situazione ha messo in luce le dinamiche interne al Grande Fratello, dove le relazioni tra i concorrenti possono influenzare le percezioni e le reazioni del pubblico. Mariavittoria, pur affrontando una tematica così delicata, ha trovato sostegno tra alcuni concorrenti, mentre altri hanno mostrato una mancanza di sensibilità che ha sollevato interrogativi sulla vera natura delle loro interazioni.

Con l’avvicinarsi della finale, le tensioni e le rivalità tra i concorrenti sembrano intensificarsi, rendendo ogni interazione ancora più significativa. La reazione del pubblico e le dinamiche all’interno della casa saranno elementi chiave da monitorare nelle prossime puntate, mentre i concorrenti cercano di navigare le complesse relazioni personali e le sfide emotive che il programma comporta. La storia di Mariavittoria, con la sua vulnerabilità e la sua forza, rimarrà un punto focale per la narrazione del Grande Fratello, riflettendo le esperienze di molti giovani che affrontano problemi simili nella vita reale.