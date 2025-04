Durante una serata romantica, l’uomo deride la moglie per i piatti sporchi, ignora il suo regalo, poi lo apre solo dopo la sua morte

Un uomo si è scagliato contro la moglie nel giorno di San Valentino, accusandola di essere una pessima casalinga, arrivando persino a gettare via con rabbia il regalo che lei aveva preparato per lui. Solo più tardi, quando uno sconosciuto si è presentato alla porta, ha compreso l’amarezza del suo errore.





Cora aveva trascorso la mattina immersa in una bolla di felicità, sorpresa lei stessa da quanto si sentisse di buonumore. Seduta in salotto, spuntava una a una le voci sulla lista di cose da fare per la serata, arrossendo al pensiero di quanto Eric sarebbe stato felice nel vedere la sorpresa che aveva organizzato per San Valentino.

Aveva conosciuto Eric a una conferenza aziendale in Texas. Entrambi cresciuti in affido, sognavano un giorno di costruire una famiglia numerosa e felice. Quel sogno si realizzò rapidamente: dopo pochi appuntamenti si sposarono, e due anni dopo accolsero nella loro vita tre gemelli.

Ma le cose iniziarono a farsi più difficili quando Cora lasciò il lavoro per prendersi cura dei bambini, mentre Eric divenne l’unico sostegno economico della famiglia.

Eric, sopraffatto dalla responsabilità di mantenere cinque persone, si sentiva spesso in colpa per non riuscire a trascorrere abbastanza tempo con i suoi figli. Nonostante i suoi sforzi, i weekend non gli offrivano tregua e, a fine mese, i soldi sembravano non bastare mai.

Proprio per questo motivo, da anni non concedevano a loro stessi un viaggio o una cena in un ristorante elegante, nemmeno nelle occasioni speciali. Eric risparmiava ogni centesimo, e Cora lo capiva bene: non sperperava nulla e gestiva ogni spesa con attenzione.

Anche per San Valentino, Cora aveva indossato un vecchio abito rosso che Eric le aveva regalato per il primo anniversario. Un vestito ormai fuori moda, ma per lei carico di significato, tanto da volerlo indossare di nuovo per quell’occasione speciale.

Quando si rese conto che Eric stava per rientrare, apparecchiò velocemente la tavola per due: mise al centro la sua torta preferita, una cheesecake red velvet a forma di cuore, una bottiglia di vino, alcuni piatti preparati con cura e un piccolo pacchetto regalo accanto al suo piatto. Accese le candele profumate, sistemò le luci decorative e, soddisfatta, esclamò tra sé: “Perfetto!”

Circa mezz’ora dopo, il campanello suonò. Eric era tornato a casa.

— “Buon San Valentino, amore!” lo accolse Cora, baciandolo sulla guancia e accompagnandolo all’interno.

Eric rimase interdetto nel vedere la tavola imbandita, la luce soffusa delle candele e i petali di rosa sparsi sul pavimento.

— “Ma che diavolo hai combinato, Cora? Stiamo recitando in una commedia da adolescenti?” sbottò, travolto da un’ondata di rabbia.

Il sorriso di Cora si spense all’istante mentre Eric accendeva tutte le luci e la fissava con disapprovazione.

— “Tesoro, cos’è successo? C’è qualcosa che non va? È andato tutto bene al lavoro?”

Ma Eric, accecato dall’ira, urlò:

— “Davvero? È per questo che mi spacco la schiena ogni giorno? Per vedere buttati via i soldi in queste stupidaggini?!”

— “Eric, calmati, ti prego. Non ho esagerato. Gli ingredienti sono costati un po’, ma davvero poco,” cercò di rassicurarlo con dolcezza, invitandolo a sedersi. “Assaggia e dimmi se ti piace.”

Ma Eric era furioso. Prese un boccone della pasta e la sputò immediatamente nel piatto.

— “Cos’è questa roba? E la salsa fa schifo!” gridò, svegliando i bambini che dormivano nella stanza accanto.

— “Eric! Abbassa la voce! Ho appena messo a dormire i bambini, li hai svegliati!”

— “E quindi? È colpa mia anche questa? Tu sei a casa tutto il giorno a giocare con i bambini! E questo cos’è?” domandò sarcastico prendendo in mano il pacchetto regalo.

— “Un regalo? Ma ti sembro un bambino? Non hai visto la cucina? È un disastro! Sai perché? Perché sei stata troppo impegnata con questa messinscena per fare il tuo dovere!”

— “Sei irriconoscibile, Eric. Non riesco a credere di aver sposato un uomo come te…” sussurrò, andando nella stanza dei bambini.

Ma il pianto dei piccoli non cessava, e la cosa fece perdere ulteriormente la pazienza a Eric.

— “Perché non stanno zitti? Non sei la perfetta mamma casalinga? Impara almeno a fare qualcosa come si deve!”

A quel punto, Cora uscì infuriata.

— “Stanno piangendo perché non ho più pannolini! E non posso lasciarli soli per andare a comprarli! Ora taci e guardali tu, mentre io vado al negozio! Tornerò appena posso!” gridò, sbattendo la porta dietro di sé.

Eric continuò a brontolare, ignorando completamente ciò che stava accadendo. Ma dopo quasi un’ora, con i bambini ancora in lacrime e Cora che non tornava, si decise a prendere il telefono.

— “Ma dove sei finita, Cora? Quanto ci vuole per comprare un pacco di pannolini?”

All’improvviso il campanello suonò.

— “Finalmente! Cora, quanto ci hai mes…” si bloccò nel vedere un poliziotto sulla soglia.

— “Qui vive Cora?”

— “Sì…”

— “È lei il marito?”

Eric annuì.

— “Mi dispiace, ma sua moglie è morta in un incidente stradale. Abbiamo trovato il suo indirizzo nella patente. Dobbiamo chiederle di venire con noi per il riconoscimento.”

Eric impallidì, paralizzato dal dolore. Il poliziotto lanciò uno sguardo all’interno della casa, dove ancora brillavano le candele e la tavola restava imbandita. Avrebbe voluto non dover essere lui a dare quella notizia.

Con il cuore in frantumi, Eric chiamò la vicina, la signora Nelson, per chiedere di occuparsi dei bambini. Quando arrivò all’obitorio, scoppiò in lacrime nel vedere il corpo senza vita di Cora. Dopo il funerale, si chiuse in casa, consumato dai rimorsi.

Tutto era ancora come lo aveva lasciato Cora. Solo allora Eric si ricordò del regalo. Lo raccolse dal pavimento con mani tremanti. Lo scartò, trovando all’interno una busta con due biglietti aerei per le Hawaii e una lettera.

All’amore della mia vita, Eric, Buon San Valentino, amore mio! Indovina un po’? Ho trovato lavoro! Sapevo quanto fossi stanco e sopraffatto, così ho iniziato a inviare candidature e ieri mi hanno assunta! Ho già parlato con la signora Nelson: si occuperà dei bambini mentre io sarò al lavoro. Ma questa non è l’unica sorpresa… guarda bene quei biglietti: sono per la nostra vacanza alle Hawaii, solo io e te! (E ci sono altre sorprese, ma te le rivelerò lì, ehehe!)

Eric pianse come un bambino. Ma era troppo tardi. Cora non c’era più. E da quel giorno, la sua vita cambiò per sempre.

Non si innamorò mai più. Si dedicò solo ai figli, cercando di crescerli con amore. Ogni San Valentino, Eric si reca sulla tomba di Cora, resta ore lì, raccontandole tutto ciò che gli passa per la mente, con una sola preghiera nel cuore: che lei possa perdonarlo.