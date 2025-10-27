“È davvero tua figlia? Sei davvero sua madre?”, chiedono gli sconosciuti. “È dura

A volte ho la sensazione che l’adozione sia stigmatizzata, come se fosse riservata solo alle coppie sposate e benestanti che non possono avere figli propri. Detesto questo stigma. L’adozione può essere ed è un processo meraviglioso per tutti i tipi di famiglie. Indipendentemente dalle circostanze, un bambino viene accolto in una casa amorevole da genitori che lo ameranno e lo guideranno.

Drue ed io ci siamo conosciuti all’EFY, ​​un campeggio parrocchiale per ragazzi. Mio marito ha scritto il suo numero sul retro del mio diario del campeggio, ma aveva una calligrafia orribile, quindi ci sono voluti 4 anni e Facebook per rimetterci in contatto, ma quando ci siamo riusciti, non abbiamo perso tempo. Abbiamo iniziato a frequentarci a settembre, ci siamo fidanzati a novembre e ci siamo sposati a marzo dell’anno successivo.

Fin dall’inizio sapevamo entrambi di volere una famiglia numerosa. Ricordo che prima di avere figli dicevamo scherzosamente di volerne otto. Poi è arrivato il primo figlio e, cavolo! Con ogni figlio successivo abbiamo iniziato a sottrarne uno dal totale. Dopo il primogenito, ci siamo accontentati di averne solo sette. Immaginate la nostra sorpresa quando ci siamo resi conto che eravamo già a metà strada prima di compiere 30 anni!

Per la maggior parte del tempo non abbiamo avuto difficoltà ad avere figli, anche se ho avuto gravidanze difficili. Soffro di iperemesi gravidica, che inizialmente mi fa perdere circa 9-16 chili e mi costringe a molte visite in ospedale a ogni gravidanza. Come siamo finiti in una situazione di adozione? In realtà, risale alla famiglia di mio marito per diverse generazioni. Alcune famiglie sono destinate o fortunate ad avere adozioni multiple nel corso delle generazioni, e noi abbiamo avuto la fortuna di continuare questa tradizione. La nonna, la mamma e la zia di mio marito sono state tutte adottate.

Il nostro viaggio verso l’adozione è stato pieno di felicità, gioia, lacrime e tante preghiere. Avevamo deciso di fare le infermiere itineranti come famiglia prima che il nostro figlio maggiore iniziasse la scuola materna. Questo ci avrebbe permesso di viaggiare per il Paese ed essere pagate per farlo! La nostra prima tappa della nostra avventura di infermiere itineranti è stata una visita a nostra nonna. Durante la visita, abbiamo ricevuto una terribile notizia.

“Tua cognata è stata arrestata. I suoi figli saranno affidati a una famiglia se qualcuno non potrà andarli a prendere a scuola domani.”

Ci sentimmo mancare il cuore! Cosa potevamo fare per aiutare? Fu allora che Drue e io ci sedemmo e avemmo una conversazione molto importante. Avremmo potuto gestire altri tre bambini mentre eravamo in viaggio come infermiere? Avevamo appena avuto un bambino, pensavamo fosse sensato aggiungere altri bambini alla nostra famiglia in questo momento?

Per puro caso, dato che eravamo in visita da nostra nonna, siamo riusciti a raggiungere la casa dei nostri nipoti entro 12 ore. Arrivati ​​in questa città con tre bambini sotto i 4 anni nel nostro minivan, siamo riusciti a contattare alcuni amici per trovare un posto dove stare. Il giorno dopo siamo andati a prendere due dei nostri nipoti a scuola. La terza nipote era con un’amica di famiglia nella stessa città perché aveva solo 2 anni e non andava a scuola.

In quel momento, il quadro completo della situazione che stavamo effettivamente affrontando ha iniziato a delinearsi. A causa della rapidità con cui tutto accadeva, non abbiamo mai avuto il tempo di cercare un avvocato. E quando ne trovavamo uno, scoprivamo che non poteva occuparsi del nostro caso a causa di un conflitto di interessi. Andammo in tribunale con il cuore speranzoso, ma spaventato. Sapevamo che c’era la possibilità che il giudice non volesse ascoltarci perché non avevamo un avvocato. Ma cosa potevamo fare? Tutti gli altri avvocati che avevamo contattato non erano in grado di lavorare con noi. Mentre ci sedevamo in aula, aspettavamo di poter dire al giudice che eravamo la casa migliore in cui vivere per tutti e tre i bambini. Ebbene, a causa di precedenti procedimenti legali, ai nipoti più grandi è stato ordinato di andare a vivere con una nonna che non vedevano da anni. Il tribunale ha anche ordinato ai due figli più grandi di andare in affidamento fino all’arrivo della nonna. Per fortuna, era il giorno dopo, ma è stato straziante affidare i propri familiari a una coppia che non hai mai incontrato. Cosa avrebbero mangiato? Dove avrebbero dormito? Avrebbero avuto paura prima di andare a letto? Tutte queste cose e altre ancora ci passavano per la testa mentre li accompagnavamo all’ufficio del DCFS.

Con nostra grande sorpresa, la coppia ha placato gran parte delle nostre paure. Erano sinceri, dolci e si sono relazionati facilmente con i bambini. Abbiamo dato ai nostri nipoti il ​​nostro numero di cellulare e li abbiamo amati il ​​più possibile in quel breve lasso di tempo. Tra lacrime e abbracci, li abbiamo accompagnati all’auto della famiglia affidataria e li abbiamo salutati. Questo ha rafforzato la nostra determinazione a non far subire alla nipote più piccola la stessa esperienza.

È stato molto frustrante, ma il nostro obiettivo principale era farli entrare in una buona famiglia e non farli finire nel sistema. Una volta che abbiamo avuto la certezza che i due fratelli maggiori sarebbero stati bene, abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla nipote più piccola.

A questo punto sapevamo che dovevamo parlare con la madre per affidarci la tutela. Sicuramente avrebbe capito che la nostra casa, con la famiglia, sarebbe stata la soluzione migliore per sua figlia. Comprammo una scheda telefonica per detenuti solo per fare quella telefonata di 15 minuti in cui perorare la nostra causa. Ricordo che feci iniziare la conversazione a Drue perché ero troppo nervoso per dire la cosa sbagliata. Alla fine, mentre parlavamo degli eventi accaduti quella settimana, arrivammo all’argomento di far stare nostra nipote con noi.

“No, non credo proprio che mia figlia stia con voi”, disse la madre biologica. Semplicemente. Nessuna ragione o spiegazione. Guardai Drue con disperazione, sperando che capisse che volevo insistere. Ma lui mi guardò e scosse la testa in segno di diniego. Dopo, quando riattaccammo, chiesi a Drue perché non volesse insistere. Lui rispose: “Mi ha colpito il fatto che, in questo momento, non credo che quello che le avevamo detto avrebbe fatto differenza, la sua decisione non sarebbe cambiata. Ma so che è la nostra famiglia e faremo il possibile per assicurarci che viva in una casa accogliente e amorevole”. Pochi giorni dopo, la madre decise di affidare la tutela solo al nonno paterno. Così andò a vivere con i nonni per i mesi successivi.

Tuttavia, prima che andasse a vivere con i nonni, abbiamo avuto modo di trascorrere del tempo con quest’anima preziosa. Posso dire che ha un sorriso innocente e dolcissimo? Fu in quel momento che capimmo che saremmo rimasti in viaggio solo per un periodo sufficiente a concludere un contratto di infermiere e poi saremmo tornati a casa. Durante il nostro incarico di infermiere itinerante, siamo rimasti in contatto con nostra nipote. Sia io che mio marito e i suoi nonni paterni eravamo concordi sul fatto che la nostra casa sarebbe stata la scelta migliore per lei. Quindi, di nuovo, abbiamo parlato con la sua madre biologica e le abbiamo fatto sapere che pensavamo che la nostra casa sarebbe stata la scelta migliore per nostra nipote. Viveva in una casa senza altri bambini della sua età e i suoi nonni avevano ormai superato il momento di prendersi cura dei bambini piccoli. Non so cosa le abbia fatto cambiare idea (qualunque cosa sia stata, le siamo molto grati per quella decisione), ma tre mesi dopo abbiamo potuto accogliere nostra nipote a casa nostra.

Ed eccoci qui, abbiamo appena accolto la nascita del nostro terzo figlio 9 mesi fa, e ora ne stiamo accogliendo un altro in casa. Siamo stati così fortunati che si sia integrata perfettamente con i nostri tre figli. Dopo un paio di settimane dalla sua nascita, sapevamo di volerla adottare, ma c’era ancora la possibilità di riunirla ai suoi genitori. Così abbiamo aspettato, ma dopo un anno le possibilità di riunirla erano scarse. A quel punto eravamo legalmente pronti ad accoglierla come parte permanente della nostra famiglia.

È stata una lunga strada. Avere un’adozione tra parenti è difficile, vuoi assicurarti di non pestare i piedi a nessuna famiglia, ma allo stesso tempo assicurarti che la tua priorità numero uno sia questa dolce bambina che ti è stata affidata. Poi abbiamo iniziato a notare che stava avendo difficoltà a fare amicizia e a relazionarsi con i bambini della sua età. Inoltre, con tutti i cambiamenti che aveva avuto, ha iniziato a soffrire di una forte ansia. Si svegliava spesso piangendo. Piccole cose la facevano scattare e aveva scoppi d’emozione. Eventi normali o cambiamenti nella sua vita le causavano forti attacchi di ansia e aveva difficoltà a gestirli. In quel momento Drue e io decidemmo che la terapia sarebbe stata la soluzione migliore. Fu la decisione migliore, non solo stava ricevendo l’aiuto di cui aveva bisogno, ma avevamo anche un professionista che le spiegava cosa le stava succedendo e come potevamo aiutarla.

Una cosa con cui non mi aspettavo di avere difficoltà quando nostra figlia è entrata a far parte della famiglia erano i suoi capelli! Per qualche ragione pensavo che sarebbe stato molto facile, ma ho faticato. Per me, i capelli delle mie figlie bietniche erano molto più facili da gestire. Anche se non sapevo cosa fare, sapevo che dovevo trovare una soluzione. Un modo esteriore con cui mi piace dimostrare amore è assicurarmi che le mie figlie abbiano sempre vestiti puliti e i capelli sistemati ogni mattina prima di scuola e chiesa. Ero determinata a fare le cose per bene. Ricordo persino di aver mandato messaggi di massa a tutte le mie amiche bianche chiedendo consigli e di averli provati tutti. Mi svegliavo persino trenta minuti prima del solito solo per non dover correre e stressare le mie figlie cercando di fare tre acconciature al mattino prima di scuola. Lasciatemelo dire, fare tre acconciature al mattino in 8 minuti è fattibile, ma non consigliabile.

Spesso, quando sono sola con i nostri quattro figli, sento degli sconosciuti chiedermi: “È davvero tua figlia?”, “Sei davvero sua madre?”. Davanti ai miei figli! È difficile perché invece di accettare che sono solo una mamma che si prende cura dei suoi figli e fa commissioni come qualsiasi altra mamma, vogliono chiedersi se dovrei stare con questa bambina. Fa male perché potrebbe iniziare a far sorgere nella mente di mia figlia domande che non dovrebbero esserci. Ha una madre e un padre che si prendono cura di lei, non dovrebbe preoccuparsi del fatto che tutti si chiedano perché sia ​​mia figlia.

I giorni precedenti l’adozione sono stati stressanti. C’era ancora la possibilità che la madre biologica prolungasse la procedura. Il padre biologico aveva acconsentito all’adozione, ma lei era ancora alle prese con la sua definitività. Eccoci davanti a un giudice con quella che ora consideriamo nostra figlia e parte integrante della nostra famiglia. Cosa succederebbe se il giudice, per qualsiasi motivo, non riconoscesse il suo ruolo nella nostra famiglia?

Ma il giorno dell’adozione non avrebbe potuto essere più perfetto. Siamo arrivati ​​con la nostra famiglia e un paio di amici intimi. Il giudice è stato così gentile che è addirittura venuto al tavolo a cui eravamo seduti in aula. Ha fatto sentire speciale nostra figlia e si è assicurato di includere anche gli altri bambini nel processo di adozione. La nostra dolce figlia è stata adottata il 16 ottobre 2019.

Continuavo a ripetere: “Non posso credere che questo giorno sia finalmente arrivato”. La stessa felicità e la stessa euforia che ho provato alla nascita degli altri miei figli sono esattamente quelle che ho provato il giorno dell’adozione di nostra figlia.

Vorrei concludere con i pensieri e i sentimenti di mio marito dopo l’adozione. “Ho bei ricordi di mio nonno Harris. Un ricordo specifico che mi ha raccontato è che molto tempo fa fu mandato in guerra per combattere per la nostra libertà. Durante questo periodo, trascorreva parte del tempo necessario all’orfanotrofio con i bambini del paese in cui si trovava. La guerra fu terribile e, come la maggior parte delle guerre, nessuna delle due parti “vinse”. Alla partenza, mio ​​nonno decise che non se ne sarebbe andato senza fare qualcosa di buono per questo paese. Adottò una bambina con cui aveva un legame speciale.

Non sono in guerra e non ho mai affrontato gli orrori di mio nonno. Tuttavia, ho visto cose terribili accadere a brave persone e ho sentito lo stesso impulso a fare qualcosa di buono per questo Paese e per coloro che vedo nel bisogno. Spero di onorare la sua memoria e di lottare per le cose belle della vita anche in situazioni terribili.

Non vedo l’ora di offrire a questa giovane ragazza vivace, che diventerà una donna straordinaria e poi una madre meravigliosa, una casa in cui sentirsi al sicuro ed essere se stessa. Una casa in cui essere protetta dagli aspetti peggiori della vita finché non sarà pronta ad avventurarsi nelle sue avventure. Sono orgogliosa di chiamarti una delle mie figlie.”