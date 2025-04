È finalmente accaduto! La sorprendente scelta di Helena e Javier dopo il Grande Fratello

Dopo la conclusione del Grande Fratello, la relazione tra Javier Martines e Helena Prestes non solo continua a prosperare, ma rimane al centro dell’attenzione sui social media e nei giornali di gossip. I due ex concorrenti del reality si mostrano sempre più affiatati e innamorati, regalando momenti dolci ai loro fan, noti come “Helevier”. Questa mattina, Helena ha condiviso una Polaroid nelle sue storie di Instagram, in cui appare mentre scambia un tenero bacio con Javier, un gesto che ha fatto impazzire i loro follower più affezionati.





I fan della coppia sono sempre più coinvolti nel seguire le loro avventure quotidiane. Ogni post o storia condivisa dai due è riempito di commenti affettuosi, cuori e dediche. Tuttavia, in queste ultime ore, gli utenti più attenti hanno notato un cambiamento significativo nei profili Instagram di Javier e Helena.

Negli ultimi giorni, diversi post sono stati rimossi dai loro profili, in particolare quelli in cui apparivano insieme ad alcuni ex concorrenti del Grande Fratello. Questo ha portato a speculazioni sul fatto che i legami con alcuni dei loro compagni di avventura si siano affievoliti, al punto da spingerli a cancellare ogni traccia di quelle amicizie ormai distanti.

La decisione di rimuovere i post ha immediatamente suscitato discussioni sul web, in particolare su X, dove molti utenti hanno espresso le loro opinioni. Un commento recita: “Hanno fatto bene a tagliare i ponti con chi non li rappresenta più.” Un altro utente ha aggiunto: “Meglio circondarsi solo di chi ti vuole bene davvero.” Alcuni hanno anche scherzato sulla situazione, scrivendo: “Appena Javi vedrà tutta questa pulizia sarà felice come un bimbo in un negozio di giocattoli; ha tolto anche le foto con l’ex, Javi, il solo amore della sua vita.”

La pulizia dei profili ha fatto emergere anche commenti più ironici, come: “Che profumo di pulito,” e “Pulizie di Pasqua pure per Helena, finalmente della topaia sono rimasti solo i ricordi profumati.” Questo tweet, accompagnato da uno screenshot del profilo Instagram di Helena, ha catturato l’attenzione di molti fan.

Una cosa è certa: Javier e Helena stanno vivendo un periodo particolarmente positivo, come dimostrano non solo le loro foto romantiche, ma anche le scelte consapevoli che stanno facendo nel loro percorso di coppia. Gli “Helevier” sono più appassionati che mai e continuano a sostenere la coppia in ogni nuova avventura. La recente “pulizia” dei loro account Instagram ha ulteriormente alimentato l’interesse dei fan, pronti a seguirli in questo nuovo capitolo della loro vita.