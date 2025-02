È già finita tra Francesca Sorrentino e Gianluca: rottura lampo dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, nata durante il celebre dating show di Maria De Filippi, è già arrivata al capolinea. La notizia è stata riportata in esclusiva dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha svelato come la relazione sia stata compromessa da incompatibilità caratteriali. Solo pochi giorni fa, Francesca aveva deciso di abbandonare il trono, scegliendo di conoscere Gianluca lontano dai riflettori. Tuttavia, la loro frequentazione sembra essersi conclusa bruscamente.





Divergenze caratteriali dietro la rottura

Secondo quanto riportato, alla base della separazione ci sarebbero state alcune divergenze caratteriali. Fonti vicine alla tronista hanno rivelato che Francesca avrebbe mostrato un atteggiamento distaccato, arrivando persino a far rispondere al telefono dalle sue amiche quando Gianluca cercava di contattarla. Questo comportamento ha alimentato le tensioni tra i due, portando alla fine della loro breve relazione.

La situazione non sorprende chi ha seguito il percorso di Francesca nel programma: già durante il trono, aveva manifestato dubbi sulla sincerità dei suoi corteggiatori, tanto da voler abbandonare il format senza fare una scelta.

Manuel Maura: “Una scelta non dettata dal cuore”

A commentare la vicenda è intervenuto anche Manuel Maura, ex storico di Francesca con cui aveva partecipato a Temptation Island. Manuel ha dichiarato che, a suo avviso, la decisione di scegliere Gianluca non è stata presa con il cuore: “Secondo me, Francesca ha scelto Gianluca più per una questione di circostanza che per un reale sentimento. Aveva eliminato Gianmarco Meo e si è trovata a continuare con l’unico corteggiatore rimasto”.

L’ex fidanzato ha poi aggiunto che Gianluca non sarebbe una persona adatta a lei: “Non lo ritengo alla sua altezza. Credo che lui abbia partecipato al programma più per cercare visibilità che per un interesse sincero verso Francesca”.

Un finale prevedibile?

L’intera vicenda sembra confermare i dubbi espressi da molti fan del programma. La scelta di Francesca potrebbe essere stata influenzata dalla pressione del momento, piuttosto che da un reale trasporto emotivo. Questo spiegherebbe anche il comportamento distaccato della tronista nei giorni successivi alla fine del programma.

Nonostante tutto, questa rottura rappresenta un’ulteriore dimostrazione di quanto sia difficile costruire una relazione autentica sotto i riflettori. Resta da vedere quali saranno i prossimi passi per entrambi i protagonisti di questa breve, ma intensa, storia d’amore.