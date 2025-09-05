È morta a 101 anni Pia Velsi, attrice e indimenticabile nonna Trieste di “Parenti Serpenti”





Roma ha perso un pezzo di storia il 4 settembre 2025: se n’è andata Pia Velsi. Sì, proprio lei, la nonna Trieste di Parenti Serpenti. Quella che, anche solo con uno sguardo, ti faceva ridere e pure un po’ paura (diciamolo). A marzo aveva fatto 101 anni, roba che ormai certe candeline le soffiavano solo lei e qualche Highlander disperso. L’annuncio, tra l’altro, è arrivato da Antonio Del Giudice, amico fidato, e Isabella, la sua assistente che le è stata vicino fino alla fine. Chapeau.





Ma oh, che carriera! Questa signora veniva da L’Aquila, classe 1924, e ha cominciato quasi per caso: doveva rimpiazzare Rosalia Maggio a teatro, mica pizza e fichi. Teatro Petruzzelli di Bari, tra l’altro! Recitazione, danza, tutto insieme. E da lì è partita una maratona artistica che fra cinema, tv, palcoscenico e pure un’incursione nella musica (negli anni Quaranta si faceva chiamare Nuovo Fiore e ha inciso pure un disco), non ha mai smesso di lavorare.

Il colpo grosso? Beh, forse proprio il ruolo della nonna in Parenti Serpenti. Però l’hanno voluta anche i big: Troisi, Villaggio, Salemme, Panariello, Brignano, Abatantuono… c’era sempre, spuntava ovunque. In tv la ricordano tutti come Filomena di Tutti pazzi per amore, ma ha fatto anche Don Matteo, Le ali della vita, e una pubblicità ironica con Cristina Chiabotto e Del Piero (sì, quello della Juve) per l’Acqua Uliveto.

La parte amara? Gli ultimi anni li ha passati in povertà. Nonostante una vita sotto i riflettori, nel 2015 raccontò a La vita in diretta che stava messa male, economicamente parlando. Eh già, non sempre la notorietà paga il conto del supermercato.

Pia Velsi, insomma, era una di quelle attrici che non si dimenticano. E che, onestamente, mancherà parecchio.



