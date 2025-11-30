È morta la cantante lirica Maristella Mariani, 48 anni: si era sentita male durante un concerto nel Napoletano





È con grande tristezza che si annuncia la morte di Maristella Mariani, cantante lirica di 48 anni, che ha perso la vita dopo un malore avvenuto durante un concerto a Nola, in provincia di Napoli. Nonostante i tentativi del personale sanitario di salvarle la vita, Mariani è deceduta dopo essere stata ricoverata all’Ospedale di Caserta. La sua scomparsa ha colpito profondamente il panorama artistico e musicale italiano.





Originaria di Castrocielo, in provincia di Frosinone, Mariani era una figura affermata nel panorama nazionale della musica lirica. La sua carriera non si limitava solo alle esibizioni, ma includeva anche un’importante attività didattica: insegnava presso l’Istituto Bragaglia di Frosinone, dove ricopriva il ruolo di direttrice del coro. La comunità scolastica ha espresso il proprio dolore e la propria vicinanza alla famiglia in questo momento difficile.

I funerali di Mariani si sono tenuti venerdì 28 novembre nella chiesa di Santa Lucia nel suo paese natale. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi artisti e amici che hanno voluto rendere omaggio alla cantante e sostenere la famiglia nella sua perdita. Il sindaco di Castrocielo, Gianni Fantaccione, ha voluto commemorare la cantante con un messaggio sui social, affermando: “Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. È venuta a mancare una voce del canto, una stella della musica, la nostra stella”.

Il ricordo di Mariani è stato toccante anche da parte del vescovo Gerardo Antonazzo, che ha espresso il profondo cordoglio della diocesi per la sua morte. Antonazzo ha sottolineato il legame di Mariani con la comunità ecclesiale, ricordando il suo servizio come soprano, attraverso il quale esprimeva la sua fede con passione durante le celebrazioni liturgiche.

La notizia della sua morte ha suscitato una forte reazione tra i colleghi e gli appassionati di musica, che la ricordano non solo per il suo talento, ma anche per la sua dedizione alla musica e alla comunità. Mariani ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata.

In un momento di grande tristezza, la famiglia ha preso la decisione di acconsentire al trapianto degli organi, un gesto che testimonia la generosità e l’amore che Mariani aveva per la vita e per gli altri. Questo atto di altruismo potrebbe dare una nuova speranza a chi è in attesa di un trapianto, continuando così a vivere attraverso gli altri.

La scomparsa di Maristella Mariani rappresenta una grande perdita non solo per la sua famiglia e gli amici, ma anche per l’intero mondo della musica lirica, che ha visto in lei una delle sue interpreti più promettenti e appassionate. La sua voce e il suo talento continueranno a risuonare nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di ascoltarla e di lavorare con lei.



