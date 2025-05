È morta Milena Brandao, giovane attrice Netflix di 11 anni: “Ha urlato dal dolore, 13 arresti cardiaci”

È con grande tristezza che si apprende della scomparsa di Milena Brandao, una giovane attrice brasiliana di appena 11 anni, nota al pubblico per la sua interpretazione nella serie Netflix “Sintonia”. La notizia del decesso, avvenuto il 2 maggio, è stata condivisa dalla madre Thays attraverso un post sui social media. La bambina era ricoverata presso un ospedale di San Paolo, in Brasile, in condizioni critiche. Recentemente, le era stato diagnosticato un tumore al cervello.





La madre di Milena Brandao ha annunciato la tragica perdita con una toccante lettera su Instagram. Nel suo messaggio, ha espresso il dolore per la morte della figlia, ma anche la speranza che ora si trovi in un luogo migliore. “Il 2 maggio abbiamo perso la nostra bambina, ma sono sicura che sia tra le braccia del nostro Padre Onnipotente e in un posto meraviglioso dove giocare”, ha scritto la donna. Ha poi aggiunto: “I ricordi che abbiamo trascorso insieme rimarranno impressi nella mia memoria e non dimenticherò mai la tua gioia che contagiava tutti intorno a te. Bambina mia, mi manchi già ora che non ci sei e so che mi mancherai ancora di più nei giorni a venire”.

La malattia di Milena si è manifestata improvvisamente, con sintomi iniziali che non avevano fatto pensare a una diagnosi così grave. Secondo quanto raccontato dalla madre, i primi segnali di malessere sono comparsi il 24 aprile, quando la bambina lamentava mal di testa ma riusciva ancora a camminare e parlare normalmente. Inizialmente, i medici avevano ipotizzato che si trattasse di dengue e l’avevano rimandata a casa. Tuttavia, pochi giorni dopo, le sue condizioni si sono aggravate: non riusciva più a camminare ed è stata portata nuovamente in ospedale. Anche in questa occasione, però, è stata dimessa. La situazione è precipitata quando Milena è svenuta in bagno, lamentando un forte dolore alla testa.

A quel punto, la giovane attrice è stata ricoverata d’urgenza presso l’ospedale di San Paolo, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. La madre ha raccontato che durante il ricovero la bambina ha subito numerosi arresti cardiaci: “Le sue condizioni sono peggiorate, con due o tre arresti cardiaci al giorno. Ha avuto 13 arresti in totale. Non le era mai capitato prima. C’è stato un giorno in cui ha avuto sette arresti respiratori”. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Milena non ce l’ha fatta.

La notizia della morte della giovane attrice ha sconvolto non solo i suoi cari ma anche i fan e il pubblico che l’aveva conosciuta attraverso il suo lavoro nella serie “Sintonia”. La sua interpretazione aveva conquistato il cuore di molti, rendendola una promessa del mondo dello spettacolo brasiliano.