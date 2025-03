È morta Nadia Cassini: l’indimenticabile musa del cinema italiano che ha affascinato generazioni

Nadia Cassini, nota per il suo ruolo di icona nelle commedie sexy italiane degli anni ’70 e ’80, è venuta a mancare ieri, martedì 18 marzo, a Reggio Calabria, all’età di 76 anni. La notizia della sua scomparsa è stata riportata da Il Tempo, che ha fornito dettagli sulle cause del decesso.





Nata come Gianna Lou Müller, Nadia Cassini ha avuto una carriera ricca e variegata, spaziando tra cinema, televisione e musica. La sua figura è diventata simbolo di un’epoca in cui le commedie sexy erano un genere molto popolare in Italia. Con il suo fascino e il suo talento, ha conquistato il pubblico, diventando una delle protagoniste indiscusse di quel periodo.

Le circostanze della sua morte sono state oggetto di attenzione, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla malattia che l’ha colpita. Tuttavia, è noto che Nadia era malata da tempo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i suoi fan e nel mondo dello spettacolo, con molti che hanno ricordato il suo contributo significativo alla cultura popolare italiana.

Nadia Cassini ha iniziato la sua carriera artistica negli anni ’60, ma è stata negli anni ’70 e ’80 che ha raggiunto la fama. Tra i film che l’hanno resa celebre ci sono titoli iconici che hanno segnato un’intera generazione. La sua presenza sul grande schermo era caratterizzata da una combinazione di bellezza e talento, che le ha permesso di distinguersi in un panorama cinematografico affollato.