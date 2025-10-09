È morta Susan Kendall, la figlia di Paul Newman





La notizia della morte di Susan Kendall Newman, figlia del celebre attore Paul Newman e della sua prima moglie Jacqueline E. Witte, è stata diffusa solo recentemente, nonostante il decesso sia avvenuto il 2 agosto scorso. La famiglia ha comunicato che le cause della scomparsa sono da attribuire a “complicazioni dovute a problemi di salute cronici che la donna stava affrontando”. Susan, che aveva 72 anni, sarà ricordata da chi l’ha conosciuta come una persona generosa, altruista e dotata di grande talento.





L’annuncio della sua morte è stato dato dalla famiglia, che ha sottolineato come Susan sarà sempre ricordata per “il suo ingegno” e per la sua dedizione verso la famiglia e gli amici. I suoi cari hanno aggiunto: “Ci mancherà moltissimo”. Sui social media, molte persone che hanno avuto il privilegio di condividere momenti con lei l’hanno descritta come una donna sempre disponibile, piena di energia e pronta ad aiutare chiunque avesse bisogno.

Susan Kendall Newman ha seguito le orme del padre nel mondo del cinema, partecipando a diversi progetti cinematografici. Tra i film in cui ha recitato, spicca “1964 – Allarme a N.Y. arrivano i Beatles!”, diretto da Robert Zemeckis, dove interpretava il ruolo di Janis Goldman. Inoltre, ha recitato nel film “Colpo secco”, un’opera che vedeva protagonista suo padre. Oltre alla carriera di attrice, Susan ha anche lavorato come produttrice, realizzando una serie di audiolibri per rendere accessibili le opere della letteratura classica ai bambini, un impegno che le è valso una nomination ai Grammy.

La carriera di Susan si è estesa anche al settore televisivo, dove ha eccelso nell’adattamento di opere teatrali classiche per l’emergente industria della televisione via cavo. La sua versatilità e il suo talento l’hanno portata a guadagnarsi un posto di rilievo nel panorama culturale, contribuendo in modo significativo all’industria dell’intrattenimento.

Chi la conosceva la ricorda non solo per i suoi successi professionali, ma anche per il suo carattere caloroso e la sua disponibilità ad aiutare gli altri. La sua vita è stata caratterizzata da un forte impegno verso la comunità e da una dedizione sincera verso la famiglia e gli amici. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di ricordi e tributi da parte di coloro che l’hanno incontrata nel corso della sua vita.

In aggiunta ai suoi successi professionali, Susan Kendall Newman ha avuto un impatto duraturo sulle vite di molte persone, che la ricordano per la sua capacità di ispirare e sostenere gli altri. La sua eredità vivrà attraverso le opere che ha creato e le vite che ha toccato.

La famiglia, nel comunicare la triste notizia, ha voluto sottolineare l’importanza di ricordare Susan non solo per le sue realizzazioni, ma anche per la persona meravigliosa che era. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito e il suo amore per la vita continueranno a brillare nei cuori di chi l’ha amata.



