È morto a 32 anni l’attore e regista teatrale Gianluca Ariemma, originario di Caserta. Oggi i funerali nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes in via Kennedy





Lutto nel mondo del teatro e della cultura in Campania: è scomparso prematuramente Gianluca Ariemma, attore e regista teatrale di soli 32 anni, originario di Caserta. La notizia della sua morte ha destato profonda commozione in tutto l’ambiente artistico. I funerali si terranno oggi, giovedì 28 agosto, alle 15.30, nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes in via Kennedy a Caserta, dove l’artista aveva mosso i primi passi della sua formazione.





Cresciuto nel capoluogo campano, Ariemma aveva frequentato il Liceo Manzoni prima di trasferirsi a Siracusa, dove aveva proseguito i suoi studi all’Accademia d’Arte del Dramma Antico. La sua carriera lo aveva portato a collezionare esperienze teatrali in Italia e all’estero, raccogliendo apprezzamenti e riconoscimenti per il suo talento e la sua passione.

Tra i suoi successi spicca la regia di Open Mic Farm, che gli aveva permesso di ottenere la vittoria al Fantasio Festival di Regia, oltre a una menzione speciale da parte dell’Istituto Bazzi. Un percorso che lo aveva consacrato come una delle giovani promesse del teatro contemporaneo.

La notizia della sua scomparsa ha scosso amici, colleghi e istituzioni culturali, che in queste ore hanno espresso il loro cordoglio attraverso messaggi diffusi sui social e nelle comunità scolastiche e teatrali.

Profondo e commovente il ricordo affidato alle parole di Adele Vairo, dirigente scolastica del Liceo Manzoni di Caserta, dove Ariemma aveva studiato: “Ex alunno mai veramente ex. Mai una sua visita casertana non lo ha visto venire per un abbraccio. Mai. Lo vedo nel nostro atrio e nel mio ufficio. Gli occhi profondi. L’animo inquieto. La profonda sensibilità. L’uomo che sostituisce il fanciullo. La sua passione per il teatro sconfinata che trapelava da ogni parola. Lo abbiamo seguito. Anche ora. Dolore ingiusto e incomprensibile. Una costante e silenziosa lama nel cuore. Mi restano i pensieri. Alla tua famiglia, alla tua mamma restituisco la certezza affettuosa e solidale di una anima bella sul serio. Di cui essere fiera memoria nella insopportabile vicenda umana, costituendone, forse, sostegno e riparo. Sono certa che ora Gianluca riposi sereno come merita. Limpido e nobile. Mite e buono. Mi mancherà tanto. Aspetterò la mia porta che si apra e lui lì. Rimarrà con me, con noi, sempre. Ciao Gianluca”.

Anche l’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa, istituzione presso la quale l’artista aveva completato la sua formazione, ha voluto ricordarlo con un messaggio: “Attore e regista di talento, con la regia di Open Mic Farm, aveva ottenuto la vittoria al Fantasio Festival di Regia e la menzione speciale dell’Istituto Bazzi. Tutti noi lo ricordiamo per la sua sensibilità artistica, l’entusiasmo e la passione e ci stringiamo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari”.

L’improvvisa scomparsa di Ariemma ha lasciato un vuoto profondo nella comunità teatrale, che lo aveva visto crescere professionalmente e artisticamente. In pochi anni, grazie al suo lavoro e alla sua dedizione, era riuscito a distinguersi come autore e regista innovativo, portando in scena progetti capaci di unire tradizione e nuove sperimentazioni artistiche.

Le testimonianze di affetto che continuano a giungere in queste ore testimoniano l’impatto che Ariemma ha avuto non solo nel mondo del teatro, ma anche nelle persone che lo hanno conosciuto da vicino. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la scena culturale campana e nazionale.

La città di Caserta, che lo ha visto nascere e muovere i primi passi, si stringe attorno alla sua famiglia in un momento di dolore che ha colpito l’intera comunità.

Con il funerale che si terrà oggi pomeriggio, il mondo del teatro e i suoi concittadini gli renderanno l’ultimo saluto, ricordandolo come un artista appassionato, un giovane regista di talento e un uomo dalla sensibilità rara, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico italiano.



