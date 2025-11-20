È morto a 33 anni Spencer Lofranco: addio all’attore di Jamesy Boy e Gotti





Il mondo del cinema americano piange la prematura scomparsa di Spencer Lofranco, attore canadese di 33 anni, noto per le sue interpretazioni in film di successo come Jamesy Boy e Gotti. La notizia della sua morte è stata confermata dal fratello Santino tramite un post su Instagram, suscitando grande tristezza tra i fan e i colleghi del settore.





Le circostanze della morte di Lofranco rimangono avvolte nel mistero. Secondo quanto riportato da TMZ, le autorità della Columbia Britannica stanno attualmente indagando sul decesso, avvenuto martedì scorso. Al momento, non sono state rese note le cause della morte, che è stata divulgata solo oggi. In un toccante tributo, Santino ha descritto il fratello come “una leggenda” capace di “cambiare la vita delle persone”.

Spencer Lofranco era considerato una delle promesse del cinema contemporaneo. In un’intervista rilasciata a Interview nel 2014, si era definito un giovane con una naturale inclinazione per la comicità, affermando di essere “sempre impegnato a far ridere gli altri ed essere al centro dell’attenzione”. Questa passione lo ha spinto a intraprendere seriamente la carriera di attore all’età di 17 anni. Per affinare le sue abilità, Lofranco ha frequentato un corso intensivo annuale alla New York Film Academy, dove ha avuto l’opportunità di ottenere il suo primo ruolo significativo in Jamesy Boy, un film che ha segnato il suo ingresso nel panorama cinematografico.

Il film, che narra la storia vera di un giovane delinquente in cerca di redenzione, ha permesso a Lofranco di mettere in mostra il suo talento drammatico e la sua capacità di interpretare personaggi complessi e tormentati. Nonostante la sua carriera sia stata relativamente breve, Lofranco ha accumulato un’impressionante filmografia, con sette film all’attivo.

Tra le sue opere più significative spiccano At Middleton del 2013, in cui recitava al fianco di attori di spicco come Andy Garcia e Vera Farmiga, e Unbroken del 2014, diretto da Angelina Jolie, che racconta la storia del veterano di guerra Louis Zamperini. Nel 2015, Lofranco ha partecipato a Home, e il suo ultimo lavoro risale al 2018 con Gotti, un biopic sul noto boss mafioso americano. In quest’ultima produzione, ha avuto l’opportunità di lavorare con attori di grande calibro come John Travolta e la compianta Kelly Preston.

La scomparsa di Spencer Lofranco ha colpito profondamente il mondo del cinema, dove il suo talento e la sua personalità erano molto apprezzati. La comunità cinematografica si unisce nel cordoglio per la perdita di un giovane artista che prometteva di lasciare un segno indelebile nel settore. La sua morte prematura rappresenta una grande perdita non solo per la sua famiglia, ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui.

Le autorità continuano a indagare sulle circostanze della sua morte, e il pubblico attende ulteriori dettagli su questo tragico evento. La notizia ha scosso i fan e i colleghi, molti dei quali hanno condiviso i loro ricordi e tributi sui social media, sottolineando l’impatto positivo che Lofranco ha avuto sulle loro vite.



