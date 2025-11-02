“È più affascinante che mai, oggi non direi di no” – Lory Del Santo ricorda il corteggiamento di Donald Trump con un pizzico di rimpianto





Lory Del Santo ha recentemente rivelato di aver ricevuto in passato delle attenzioni da Donald Trump, un corteggiamento che, a suo dire, non accettò all’epoca. In un’intervista a Fanpage.it, la showgirl ha raccontato dettagliatamente il loro primo incontro, avvenuto nell’ascensore della Trump Tower tra il 1997 e il 1999, periodo in cui lei aveva circa quarant’anni, sebbene in un programma radiofonico, Un giorno da Pecora, abbia dichiarato di avere 28 anni all’epoca. Questa discrepanza temporale potrebbe derivare da un ricordo confuso dopo così tanti anni.





Durante il loro incontro, Lory Del Santo ha descritto Trump come “veramente un bell’uomo” e ha ricordato che lui le mostrò il suo appartamento. Tuttavia, per evitare di sembrare “una donna facile”, la showgirl decise di rimanere solo quindici minuti. Successivamente, Trump la contattò due giorni dopo mentre si trovava nell’appartamento di un amico. Dopo una cena, lei tornò in Italia e, sebbene avesse promesso di richiamarlo al suo ritorno negli Stati Uniti, non lo fece, spiegando che era trascorso troppo tempo.

Oggi, Lory Del Santo ha cambiato idea riguardo al corteggiamento di Trump. In un’intervista con Giorgio Lauro, ha affermato che non direbbe di no al Presidente degli Stati Uniti, evidenziando che lo trova più affascinante rispetto a quando era più giovane. “Oggi che è dimagrito è più bello di prima, qualche tempo fa era più ‘gozzone’, ora sembra molto magro ed è molto bello”, ha dichiarato. La showgirl ha aggiunto che la sua attrazione per Trump va oltre l’aspetto fisico. “Non si dice mai di no ad un uomo di una certa età molto intelligente”, ha continuato, sottolineando l’importanza di non rinunciare a relazioni che potrebbero ampliare le proprie conoscenze.

La rivelazione di Del Santo ha suscitato curiosità, non solo per il suo passato con Trump, ma anche per la sua opinione attuale su di lui. La showgirl ha chiarito che, sebbene in passato non avesse accettato il corteggiamento, oggi si sentirebbe diversa. “Le cose cambiano e le opportunità vanno colte”, ha suggerito, riflettendo su come le esperienze e le prospettive possano evolversi nel tempo.

In un contesto più ampio, le dichiarazioni di Lory Del Santo pongono interrogativi interessanti sulle dinamiche di attrazione e sulle relazioni interpersonali che possono esistere tra personaggi pubblici. L’ammirazione per Trump, da parte della showgirl, non si limita solo al suo status di ex Presidente, ma si estende alla sua personalità e intelligenza, aspetti che Del Santo considera fondamentali in una relazione.

Il racconto di Del Santo offre uno spaccato di un’epoca passata, ma al contempo mette in luce come le percezioni cambino con il tempo. La showgirl ha vissuto un momento significativo della sua vita, e il fatto che oggi si senta attratta da Trump rappresenta una riflessione sul cambiamento delle priorità e delle scelte personali. La sua storia è un esempio di come le esperienze passate possano influenzare le decisioni future e di come anche le figure pubbliche possano avere relazioni complesse e sfumate.



