«È un tema ricorrente»: un’oncologa condivide ciò che osserva regolarmente nei suoi pazienti nelle fasi iniziali

Un improvviso peggioramento dello stato di salute raramente si manifesta senza alcun preavviso. Il corpo spesso invia segnali—alcuni evidenti, altri quasi impercettibili—che, se colti e interpretati insieme, possono rivelare problemi sottostanti. Individuare questi segnali tempestivamente è essenziale, soprattutto per malattie gravi come il cancro. Molte persone, ripensando al passato, riescono a identificare sintomi o fattori legati allo stile di vita che potrebbero aver contribuito alla diagnosi.





La dottoressa Leigh Erin Connealy, esperta oncologa statunitense, ha dedicato la sua carriera a un approccio integrato alla medicina. Piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla malattia, la sua filosofia si basa sulla cura della persona nella sua interezza. Dal 1992, anno in cui ha fondato il Center for New Medicine a Irvine, California, la dottoressa Connealy ha sempre cercato di individuare schemi e fattori scatenanti che possano contribuire allo sviluppo delle patologie. Decenni di esperienza le hanno conferito una prospettiva unica sui segnali sottili e ricorrenti che spesso precedono una diagnosi di cancro.

Un’osservazione che emerge con forza nella pratica della dottoressa Connealy è il legame tra lo stato mentale del paziente e la sua salute fisica. Ha notato che molte persone a cui viene diagnosticato un tumore hanno vissuto periodi di forte stress prima dell’insorgere della malattia. Questo stress può derivare da molteplici fonti: ambienti di lavoro impegnativi, difficoltà familiari, grandi cambiamenti di vita o traumi emotivi. Il filo conduttore è la presenza di uno stress intenso e prolungato.

Come lo stress influisce sul corpo

Lo stress non è solo una sensazione passeggera; innesca una serie di risposte fisiologiche. L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), una rete di comunicazione tra cervello e ghiandole surrenali, si attiva durante i periodi di stress. Se questa attivazione si ripete frequentemente, i livelli di cortisolo—l’ormone principale dello stress—rimangono elevati.

Lo stress cronico mantiene il corpo in uno stato di allerta costante. Questa attivazione prolungata dell’asse HPA può alterare le normali funzioni corporee. Studi scientifici hanno dimostrato che un eccesso di cortisolo può indebolire il sistema immunitario, riducendo la sua capacità di individuare e distruggere cellule anomale, incluse quelle che possono diventare cancerose. Inoltre, lo stress persistente può favorire l’infiammazione, danneggiando le cellule e compromettendo il loro funzionamento.

Stress e cancro: la prospettiva clinica

Secondo la dottoressa Connealy, questi cambiamenti fisiologici non sono solo teorici. Nella sua esperienza, lo stress e i suoi effetti sul corpo giocano un ruolo significativo nello sviluppo e nella progressione del cancro. Alti livelli di ormoni dello stress possono compromettere direttamente la funzione immunitaria, favorire l’infiammazione cronica e ostacolare la capacità dell’organismo di mantenere processi cellulari sani.

La dottoressa sottolinea che affrontare e gestire lo stress dovrebbe essere una priorità per chiunque stia affrontando una diagnosi di cancro. Riducendo lo stress, i pazienti possono rafforzare le difese naturali dell’organismo e migliorare il proprio benessere generale.

Strategie pratiche per ridurre lo stress

La dottoressa Connealy consiglia alcune modifiche allo stile di vita per gestire lo stress e abbassare i livelli di cortisolo:

Trascorrere tempo all’aria aperta e alla luce del sole

Seguire una dieta bilanciata, ricca di vitamine e nutrienti essenziali

Dare priorità a un sonno adeguato e ristoratore

Ridurre al minimo l’esposizione a tossine ambientali

Praticare regolarmente attività fisica, anche solo passeggiate, per favorire il rilassamento

Queste strategie, seppur semplici, possono avere un impatto significativo sulla salute mentale e fisica.

Il dibattito: lo stress causa il cancro?

La relazione tra stress e cancro è ancora oggetto di dibattito tra gli esperti. Alcuni ricercatori, come la professoressa Melanie Flint dell’Università di Brighton, hanno trovato prove che lo stress comportamentale possa danneggiare il DNA e potenzialmente innescare o accelerare lo sviluppo del cancro. Il suo lavoro suggerisce che lo stress possa influenzare l’insorgenza, la crescita e la risposta ai trattamenti del cancro.

Tuttavia, organizzazioni come Cancer Research UK affermano che non esistono prove dirette che colleghino lo stress a un rischio maggiore di cancro. Studi su larga scala non hanno dimostrato una correlazione costante tra livelli di stress e incidenza del cancro. È vero, però, che lo stress può rendere più difficile mantenere abitudini salutari, il che può indirettamente aumentare il rischio, ma il legame diretto resta inconcludente.

Segnali e sintomi precoci comuni del cancro

La diagnosi precoce è fondamentale per un trattamento efficace. Riconoscere i segnali d’allarme può portare a un intervento medico tempestivo. Tra i sintomi più comuni osservati prima di una diagnosi di cancro vi sono:

Perdita di peso inspiegabile: una perdita improvvisa e non intenzionale di 4-5 kg o più può essere un segnale precoce, soprattutto nei tumori di pancreas, stomaco, esofago o polmone.

Stanchezza persistente: una fatica che non migliora con il riposo può indicare un problema sottostante. Questo tipo di stanchezza, spesso più intensa del normale, è associata a leucemia o tumori che causano perdita di sangue.

Dolore cronico: un dolore che persiste senza causa apparente non va ignorato. Può essere sintomo di diversi tumori, in particolare quelli che si sono diffusi a ossa o altri tessuti.

Cambiamenti della pelle: nuove escrescenze, ferite che non guariscono, cambiamenti nei nei o ittero possono indicare tumori cutanei o altre forme di cancro. È consigliabile controllare regolarmente la pelle.

Sanguinamenti insoliti: sangue nelle feci o nelle urine, tosse con sangue o sanguinamento vaginale anomalo possono essere segnali di tumori a colon, vescica, rene, polmone, cervice o utero.

Sudorazioni notturne e febbre: sudorazioni notturne persistenti o febbre senza causa apparente possono essere legate a linfomi e leucemie.

Quando consultare un medico

Non tutti i sintomi indicano la presenza di un tumore, ma cambiamenti persistenti o inspiegabili nella salute dovrebbero sempre portare a un consulto medico. Un intervento precoce può fare una grande differenza. Se compaiono sintomi come perdita di peso inspiegabile, stanchezza continua, dolore cronico o sanguinamenti insoliti, è opportuno effettuare ulteriori accertamenti per escludere o confermare una diagnosi di cancro.

L’importanza della diagnosi precoce

Il cancro resta una delle principali cause di morte a livello mondiale e colpisce milioni di persone ogni anno. La diagnosi precoce, attraverso la consapevolezza dei sintomi e gli screening di routine, aumenta le probabilità di un trattamento efficace. Molti tumori possono essere individuati prima che compaiano i sintomi, rendendo i controlli regolari una parte essenziale della prevenzione.

Il ruolo dello stile di vita nel rischio oncologico

Le scelte di vita hanno un impatto significativo sulla salute generale e sul rischio di sviluppare un tumore. Mantenere una dieta sana, praticare attività fisica regolare, evitare il tabacco e l’alcol in eccesso e gestire lo stress contribuiscono a ridurre il rischio. Sebbene lo stress da solo possa non causare direttamente il cancro, può influenzare comportamenti e processi biologici che incidono sugli esiti di salute.