Ecco la storia completa del “Caso Ariel Castro” – la rapina e il ritrovamento di tre donne a Cleveland dopo quasi un decennio:

Le donne furono tenute prigioniere nella casa di Castro, soprattutto nel seminterrato e in locali al piano superiore. Venivano frequentemente sequestrate, violentate e torturate , alcune tenute legate con catene al collo e alla vita per anni.

Amanda Berry rimase incinta e diede alla luce una bambina nel 2006, nata in casa ma purtroppo l’infante non sopravvisse. In totale, Michelle Knight avrebbe avuto cinque gravidanze, tutte tragicamente finite in aborti causati dalle percosse.