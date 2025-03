“Ecco perché devo vincere io”. Grande Fratello, la rivelazione di Lorenzo alle compagne della casa

Il Grande Fratello si concluderà lunedì 31 marzo, e la corsa per il titolo è ancora apertissima. Le classifiche e i pronostici cambiano continuamente, e nelle ultime ore Helena sembra essere la favorita. La modella brasiliana, infatti, avrebbe superato Zeudi, che fino a poco tempo fa era considerata la principale candidata alla vittoria. Tuttavia, tutto potrebbe ancora cambiare. Nel frattempo, la sfida tra Maria Vittoria e Chiara deciderà chi tra loro avrà l’ultima possibilità di accedere alla finale.





Tra i finalisti già confermati c’è Lorenzo, l’unico uomo rimasto nella casa. Il modello milanese è stato il primo a conquistare un posto in finale, seguito poi da Jessica, Zeudi e infine Helena, che durante la semifinale ha dovuto salutare il suo compagno Javier, ma ha comunque ottenuto un posto tra i finalisti. Nelle ultime ore, Lorenzo ha espresso quanto sia importante per lui vincere questa edizione e ha spiegato perché, secondo lui, merita di trionfare.

Parlando con Chiara e Zeudi, il modello ha sottolineato come la sua permanenza nella casa gli abbia permesso di crescere e migliorarsi, smussando alcuni lati del suo carattere. Inoltre, ha evidenziato una differenza fondamentale tra lui e alcune delle altre finaliste: “Sono rimasto nella casa dall’inizio alla fine, mentre altre persone sono uscite e poi rientrate, avendo così l’opportunità di vedere cosa accadeva fuori e di prepararsi meglio per il gioco.”

Nonostante la sicurezza mostrata da Lorenzo, il modello non è stato esente da critiche. Durante i mesi trascorsi nel reality, molti spettatori e opinionisti lo hanno attaccato, sostenendo che avrebbe dovuto lasciare la casa molto prima. Tuttavia, lui continua a difendere il suo percorso, affermando che il suo impegno e la sua autenticità lo rendono il candidato ideale per la vittoria.

Nel corso della conversazione con le compagne di gioco, Lorenzo ha anche fatto riferimento a un sogno che ha avuto, in cui vedeva Maria Vittoria vincere il programma. Ha poi aggiunto: “Lei è molto furba, ha due amiche come Jessica ed Helena che sono uscite e rientrate, quindi sanno tante cose. Basta andare sotto il piumone per scoprire tutto. Non sono contento del gruppo che abbiamo qui in finale.”