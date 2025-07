Jenny Corrò, la talentuosa campionessa di bodypainting, è morta a 41 anni a causa di un tumore, lasciando una figlia di 15 anni

Jenny Corrò, artista di grande talento e campionessa di bodypainting, è venuta a mancare all’età di 41 anni nella mattinata di mercoledì 16 luglio. La malattia, diagnosticata solo tre mesi prima, ha stravolto la sua vita e quella dei suoi cari. Originaria di Mira, in Veneto, Corrò aveva raggiunto traguardi significativi nel mondo del make-up artistico, diventando vice campionessa mondiale nella categoria make up sxf e vice campionessa italiana nella categoria open team nel 2023.





La notizia della sua morte giunge in un momento già difficile per la famiglia, poiché a dicembre 2024 aveva perso il padre, Claudio Corrò, e a novembre era scomparso anche il nonno paterno, Luigi. Questo susseguirsi di lutti ha colpito profondamente Jenny, che, nonostante le avversità, ha continuato a esprimere la sua passione per l’arte attraverso i colori e il bodypainting.

In uno dei suoi ultimi post sui social media, Jenny aveva condiviso i suoi sentimenti riguardo alla sua arte, scrivendo: “La passione si riscopre in ogni gesto, in ogni tratto. È come un battito che ci accompagna e dà senso a ogni colore scelto. Ogni traccia è un pezzo di me, questo è il mio modo di parlare… attraverso i colori. Il pennello tra le mani, il cuore che batte più forte.” Queste parole riflettono la sua dedizione e il legame profondo che aveva con il suo lavoro.

La diagnosi di tumore, ricevuta ad aprile, ha rappresentato un duro colpo per Corrò, che ha sempre considerato l’arte come una parte fondamentale della sua vita. Nonostante la malattia, ha continuato a vivere con intensità, cercando di mantenere viva la sua passione per il bodypainting e il make-up. La sua carriera, purtroppo, è stata bruscamente interrotta dalla malattia, che l’ha portata via in un momento in cui la sua vita sembrava promettere ancora tante soddisfazioni.

Oltre ai successi professionali, Jenny lascia un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia. È sopravvissuta dalla madre e dalla sorella, ma soprattutto dalla figlia di 15 anni, che ora dovrà affrontare la vita senza la guida e l’amore della madre. La perdita di una figura così importante è un evento devastante, che segnerà profondamente il futuro della giovane.

La comunità artistica e i suoi fan piangono la scomparsa di Jenny Corrò, ricordando la sua passione e il contributo significativo che ha dato al mondo del bodypainting. La sua abilità nel trasformare il corpo in una tela vivente ha ispirato molti e continuerà a farlo, anche dopo la sua morte. Le sue opere e il suo spirito creativo resteranno vivi nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

La carriera di Corrò è stata caratterizzata da una continua ricerca della bellezza e dell’espressione artistica. Ogni suo lavoro era un riflesso della sua anima e un modo per comunicare con il mondo. La sua morte rappresenta non solo la perdita di un’artista di talento, ma anche di una persona che ha saputo affrontare le difficoltà della vita con coraggio e determinazione.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato una forte reazione sui social media, dove molti amici e colleghi hanno condiviso ricordi e tributi in onore della sua memoria. La sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso le opere che ha creato e le vite che ha toccato.