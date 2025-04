Elena Sofia Ricci non presente ai funerali di Antonello Fassari: il suo omaggio toccante all’attore

Il 8 aprile, si sono svolti i funerali di Antonello Fassari presso la Chiesa degli Artisti a Roma. L’attore, noto per il suo ruolo nella serie televisiva I Cesaroni, è scomparso all’età di 72 anni a causa di una malattia. Tra i membri del cast che hanno preso parte all’ultimo saluto, però, non c’era Elena Sofia Ricci, che si trova attualmente in Giappone per un viaggio organizzato prima della cerimonia di premiazione dei David di Donatello.





Nonostante la sua assenza fisica, Elena Sofia Ricci ha voluto rendere omaggio a Fassari inviando un mazzo di rose bianche e rosse a forma di cuore, accompagnato da un messaggio firmato da lei: “Grazie per tutto quello che mi hai donato”. Questo gesto rappresenta l’affetto e il rispetto che l’attrice nutre per il collega, con cui ha condiviso momenti significativi sul set.

La sua assenza ai funerali è stata causata dal viaggio di piacere che Ricci sta documentando attraverso il suo profilo Instagram. Questo viaggio è stato programmato prima dell’importante evento dei David di Donatello 2025, che condurrà insieme a Mika. La mancanza di Ricci è stata notata dai fan e dai media, ma il suo gesto di inviare fiori ha dimostrato il legame che aveva con Antonello Fassari.

Oltre a Elena Sofia Ricci, anche un’altra attrice del cast de I Cesaroni, Alessandra Mastronardi, era assente ai funerali. Quest’ultima ha recentemente risposto a critiche ricevute sui social riguardo alla sua mancata partecipazione. In un post, ha affermato: “I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza ad un funerale di una persona a me molto cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole”. Mastronardi ha sottolineato come il suo rapporto con Fassari e con gli altri membri del cast fosse una questione di intimità esclusiva e ha criticato l’atteggiamento di alcune persone che hanno cercato di giudicare le sue scelte.

Il funerale di Antonello Fassari ha visto la partecipazione di molti colleghi e amici, che hanno voluto rendere omaggio alla sua carriera e alla sua vita. Fassari era molto amato nel settore e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che lo conoscevano e lo stimavano. La serie I Cesaroni, che ha contribuito a farlo conoscere al grande pubblico, ha segnato un’importante tappa nella sua carriera e ha creato legami duraturi tra i membri del cast.

Il viaggio di Elena Sofia Ricci in Giappone è stato un evento programmato da tempo, ma la coincidenza con la scomparsa di Fassari ha sollevato domande tra i fan riguardo alla sua presenza ai funerali. Nonostante le critiche, l’attrice ha scelto di mantenere il riserbo sulla questione, preferendo esprimere il suo affetto attraverso un gesto simbolico piuttosto che partecipare fisicamente alla cerimonia.