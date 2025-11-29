Elena Sofia Ricci si confessa: “Sono sola da 3 anni, ma è così che sto ritrovando me stessa”





L’attrice Elena Sofia Ricci ha condiviso dettagli sulla sua vita sentimentale dopo la separazione dal marito Stefano Mainetti, con il quale è stata sposata per quasi vent’anni. La loro relazione si è conclusa nel 2022, e in un’intervista a Verissimo, trasmessa il 23 novembre, Ricci ha affermato di essere “sola da tre anni” e di sentirsi bene in questa condizione.





Dopo la rottura, Elena Sofia Ricci ha dichiarato di essersi “riappropriata di se stessa”, dedicando tempo al suo benessere personale. Ha spiegato: “Sto avendo cura di me, e le mie figlie ormai sono grandi. Ho amato tantissimo mio marito, gli vorrò bene per tutta la mia vita, ma ora è giusto che io abbia cura di me. È arrivato il mio tempo.” Queste parole riflettono un desiderio di crescita personale e di autonomia, elementi che Ricci considera fondamentali in questa fase della sua vita.

Riflettendo sulle sue relazioni passate, Elena Sofia Ricci ha confessato di aver spesso temuto di essere “troppo ingombrante” a causa della sua notorietà e del suo lavoro. Ha ammesso: “Nel mio privato ho fatto tanti errori, invece adesso il mio diritto a esserci e fare le cose che mi piacciono me lo sono preso. Sto pensando solo a me.” Questa presa di coscienza rappresenta un passo importante verso la sua realizzazione personale.

Durante l’intervista, la conduttrice Silvia Toffanin ha chiesto all’attrice se ci fosse attualmente una persona speciale nella sua vita. Ricci ha risposto: “Sono sola da tre anni. Non sono single, ma sola, sto bene così. Non so se sono pronta per un’altra storia. Sto ancora recuperando quella ragazza che voleva ballare, che voleva essere solo leggera.” Questa dichiarazione mette in evidenza il suo desiderio di ritrovare la leggerezza e la spensieratezza che aveva messo da parte negli anni precedenti.

Dopo la separazione, Elena Sofia Ricci ha riscoperto la sua passione per la danza, un’attività che aveva trascurato per lungo tempo. La danza rappresenta per lei non solo un hobby, ma anche un modo per esprimere se stessa e riconnettersi con la sua identità. Questa riscoperta è parte di un processo più ampio di autovalorizzazione e di ricerca di felicità personale.



