Eleonora Cecere, ex concorrente del Grande Fratello, sorprende tutti rivelando la sua nuova professione come guardia giurata al Colosseo

L’ex concorrente del Grande Fratello, Eleonora Cecere, ha lasciato il pubblico sorpreso con la sua recente rivelazione riguardo alla sua nuova carriera. Dopo aver abbandonato la casa più spiata d’Italia il 28 novembre scorso, Eleonora ha fatto parlare di sé non solo per la sua partecipazione al reality, ma anche per il suo attuale lavoro, che ha lasciato tutti a bocca aperta.





Eleonora, che era entrata nel Grande Fratello come parte del trio di “Non è la Rai” insieme alle ex colleghe Pamela e Ilaria, si era sempre distinta per il suo carattere solare e per i suoi iconici ricci ribelli. Durante la sua permanenza nella casa, era riuscita a conquistare il cuore del pubblico, diventando la più amata delle tre. Tuttavia, la sua decisione di lasciare il programma è stata influenzata da una lettera del marito Luigi, che la esortava a tornare a casa per prendersi cura delle loro due figlie, Karole e Marlene, di 11 e 9 anni, che sentivano profondamente la mancanza della madre.

Dopo la sua uscita dal reality, Eleonora ha fatto diverse apparizioni in studio come ospite nelle puntate condotte da Alfonso Signorini, mostrando sempre un atteggiamento sereno ma riservato. Durante queste apparizioni, ha avuto l’opportunità di riabbracciare le sue ex compagne di “Non è la Rai”, Pamela e Ilaria, entrambe costrette a ritirarsi per motivi familiari.

Recentemente, due ex coinquilini del Grande Fratello, Iago Garcia e Luca Calvani, hanno avuto un incontro inaspettato con Eleonora mentre visitavano il Colosseo. In un momento di sorpresa, Iago ha esclamato: “Ma è Eleonora, è lei!”, rimanendo incredulo nel vederla in divisa. Eleonora, mentre lo perquisiva, ha risposto: “Non ho niente”, mentre Luca riprendeva tutto con il suo smartphone, rivelando un dettaglio sulla sua nuova professione: “È armata, ragazzi, fino ai denti!”.

Attualmente, Eleonora Cecere lavora come guardia giurata in uno dei luoghi più iconici al mondo, il Colosseo. Secondo quanto riportato da Gossip.it, l’ex volto noto di “Non è la Rai” è impiegata con la divisa di Sicuritalia, la società che gestisce il servizio di vigilanza armata presso il Parco Archeologico del Colosseo, che include anche il Foro Romano, il Palatino e la Domus Aurea. Durante l’incontro con Iago e Luca, si è creato un momento divertente e alcune foto simpatiche, tra cui una in cui Eleonora finge di aver arrestato Luca.

Il video dell’incontro tra i tre è diventato virale sui social media, suscitando reazioni varie da parte del pubblico. Un utente ha scritto: “Ma Eleonora Cecere di ‘Non è la Rai’ fa la guardia al Colosseo?”, mentre un altro ha ricordato che “in realtà Eleonora già da tempo faceva la guardia giurata nei supermercati”. Alcuni commenti hanno anche messo in evidenza la necessità di avere un lavoro stabile, sottolineando: “Mica si può vivere di soli gettoni televisivi”.

Nonostante la sua carriera televisiva sembri essere stata messa da parte, l’amicizia tra Eleonora e alcuni ex concorrenti del Grande Fratello continua a prosperare. Un fan ha commentato: “Bello vedere come le amicizie nate al Grande Fratello continuano anche fuori”. Un altro utente ha affermato: “Per me Eleonora era la migliore di ‘Non è la Rai’, e lo è ancora”.