Eleonora Giorgi ricoverata: «Da sola in casa, urlavo per il dolore nel cuore della notte. Confido ancora in un miracolo»

Nonostante le difficoltà legate al tumore al pancreas, Eleonora Giorgi continua a vivere con speranza, forza interiore e un’incredibile determinazione, condividendo la sua storia con il pubblico.





Eleonora Giorgi, nota attrice e personaggio pubblico, sta affrontando con grande coraggio una battaglia contro il tumore al pancreas, una malattia rara e difficile da trattare. Attualmente ricoverata in una clinica di Roma, Giorgi sta seguendo un trattamento per alleviare i forti dolori causati dalla malattia, che le ha cambiato la vita. Il suo oncologo ha deciso di metterla sotto terapia con morfina e cortisone, con l’obiettivo di alleviare le sofferenze e rallentare l’avanzamento del tumore.

Nonostante le difficoltà fisiche e l’incertezza sul futuro, Giorgi mantiene una sorprendente forza interiore. “Ogni giorno è un regalo,” ha dichiarato in una recente intervista, rivelando il suo approccio positivo alla vita. Tuttavia, la sua battaglia contro il tumore al pancreas non è facile, soprattutto considerando che questa malattia ha una bassa speranza di sopravvivenza. Secondo i dati dell’AIRC, solo il 34% degli uomini e il 37,4% delle donne sopravvivono oltre il primo anno dalla diagnosi.

La lotta di Eleonora non si limita solo alla malattia fisica, ma anche ai momenti psicologici più difficili, come quello in cui si è trovata a urlare dal dolore da sola in casa. “Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori,” ha raccontato, facendo emergere la sua vulnerabilità durante questo periodo di sofferenza.

Tuttavia, la forza di Giorgi non si è mai affievolita. Con l’aiuto dei suoi due oncologi, Paolo e Luca Marchetti, Giorgi sta affrontando la malattia, pur consapevole che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. Nonostante la gravità della sua condizione, Eleonora conserva una forte speranza di miracolo: “In fondo sono così matta che spero ancora in un miracolo. Se succederà, correremo dal Papa e chiederemo spiegazioni.”

Uno degli aspetti che rendono Giorgi unica è il suo approccio pratico alla vita quotidiana. Ogni giorno, si confronta con le difficoltà fisiche, come gonfiori addominali e alle gambe, ma non rinuncia alla cura di sé. Pur affrontando una routine segnata da tre cicli di terapia, che vanno dalle 7 del mattino alle 7 di sera, riesce comunque a mantenere un certo aspetto dignitoso. “Ricevo complimenti per la mia eleganza in pigiama,” scherza, dimostrando la sua autoironia, una risorsa che le permette di affrontare la malattia con un sorriso, nonostante tutto.

Legami familiari e amore sono un altro aspetto fondamentale nella vita di Eleonora. Il suo ex marito, Massimo Ciavarro, le ha fatto visita recentemente, portandole un pasto cucinato con le sue mani. Gnocchi alla romana, polpettine con purè e merluzzo al vapore sono solo alcune delle pietanze che lui ha preparato per lei, rimanendo a fianco di Eleonora per dieci giorni. La presenza di Massimo è stata una fonte di grande supporto emotivo in un momento così delicato della sua vita.

Giorgi ha sempre avuto il coraggio di condividere la sua malattia con il pubblico, senza nascondere le difficoltà. “Sono un personaggio da quando ho 20 anni e ho sempre condiviso tutto,” ha affermato, rivelando il suo approccio trasparente alla vita. Nonostante il dolore fisico e le limitazioni, la sua forza interiore non è mai venuta meno.

Eleonora rifiuta il termine “guerriera” e preferisce definirsi come un’archivista che cerca di mettere ordine nel caos della vita. Questo è il suo modo di affrontare ogni giorno con determinazione, consapevole che, anche nei momenti più difficili, ogni giorno è un regalo.

La sua autoironia e il suo motto “ricominciare sempre” le hanno permesso di affrontare anche i momenti più duri, come durante una biopsia ai polmoni, quando si è sentita come se fosse un personaggio di un film. Nonostante le sue difficoltà, Eleonora continua a essere una donna forte, capace di affrontare la vita con il sorriso, sempre pronta ad affrontare nuove sfide con un’incredibile forza d’animo.